Maltempo - l'estate è finita : da stasera nubifragi - vento e al Nord anche la neve. Termometri in picchiata : Domenica ultimo giorno di sole su tutte le regioni. In serata peggiorerà sul Piemonte. Mentre da domani, lunedì, inizierà una fase di Maltempo, con la comparsa delle neve su alcune zone delle Alpi. ...

Maltempo - arriva l’autunno : termina la 5ª estate più calda dal 1800 : arriva l’autunno dopo un’estate che si è classificata in Italia, dal punto di vista climatologico, al quinto posto tra le più calde dal 1800 con temperature di ben 1,74 gradi superiori alla media storica. È quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr dai quali si evidenzia che si è trattato di una estate pazza in cui sono cadute il 56% di precipitazioni in piu’ rispetto alla media. L’autunno 2018 – sottolinea ...

Previsioni Meteo : l'estate finisce nel week-end - in arrivo freddo e Maltempo! : Ultimi scampoli estivi in Italia. Prossima settimana con freddo e tanto maltempo! Previsioni Meteo / l'estate è ormai prossima alla sua conclusione sotto tutti i punti vista, da quello...

Allerta meteo della Protezione Civile : addio estate - arriva il Maltempo in varie Regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – L’intrusione di correnti d’aria più fredda in quota sul settore nord-occidentale determinerà, nel corso delle prossime ore, condizioni di moderata instabilità con piogge e temporali, anche di forte intensità, su Piemonte e Lombardia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei ...

Maltempo - Confagri : “estate pazza manda in tilt l’agricoltura” : Le due facce dell’estate 2018, caratterizzata da afa e grandine, hanno mandato in crisi l’agricoltura. Lo sottolinea Confagricoltura che sta verificando le conseguenze nelle aziende associate dell’ondata di Maltempo che ancora persiste. Caldo e repentini rovesci, spesso accompagnati da vento e grandine hanno colpito il territorio con danni diretti alle infrastrutture e alle colture; sono poi seguiti gli attacchi dei patogeni ...

Maltempo - prima Domenica di Settembre dal sapore autunnale al Centro/Nord mentre al Sud resiste l’estate : Italia divisa in due : 1/9 ...

Allerta meteo - nuovo pesante bollettino della Protezione Civile : arrivederci estate - Maltempo su gran parte delle Regioni [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta meteo – Un minimo depressionario posizionato sul Nord del paese, causa di temporali sulle Regioni centro-settentrionali e parte del sud, continuerà a determinare fenomeni localmente intensi anche nella giornata di domani. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha ...

Allerta Meteo - la “Tempesta Autunnale” del weekend irrompe da Nord : Maltempo estremo e freddo mentre al Sud resiste l’estate : 1/20 ...

Maltempo, neve a Cortina d'Ampezzo e in Alto Adige, video. Le Ultime notizie: in Val Badia strato di 25 centimetri. E se si sale a 3 mila metri la temperatura arriva a -8 gradi

Meteo : pausa dal Maltempo - per qualche giorno sarà di nuovo estate : Nei primi giorni della settimana potremmo assistere a un nuovo ribaltone con l'alta pressione africana che si espanderà nuovamente su tutta l'Italia, facendo aumentare gradualmente le temperature massime. Poi però, a partire da venerdì 31 agosto, secondo le previsioni degli esperti Meteo il tempo peggiorerà di nuovo.Continua a leggere

Maltempo - furiosi temporali spazzano via l’estate nella notte al Nord Italia : nubifragi e temperature in picchiata - è già autunno [FOTO e VIDEO] : 1/4 Il forte temporale di stasera a Trieste - Foto di Christian Salvi ...

Ultimi scampoli d'estate : controesodo al via sotto il segno del Maltempo : Teleborsa, - L'estate 2018 è pronta a fare i bagagli così come milioni di italiani che stanno per tornare, a malincuore, alla vita di tutti i giorni. controesodo al via, sotto il segno del maltempo. ...

Allerta Meteo - il fronte freddo “ammazza estate” è sulle Alpi : imminente l’arrivo sull’Italia - temperature in picchiata e Maltempo estremo : 1/13 ...