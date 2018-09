Migranti : i 58 dell'Aquarius sono sbarcati a Malta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Malta : sbarcati i migranti dell'Aquarius : "Noi soccorriamo ogni vita, non abbiamo voluto impuntarci come altri paesi ma essere parte della soluzione, non del problema" dice i premier Muscat. Andranno in Francia, Spagna, Germania e Portogallo. A bordo anche un cane

58 migranti che erano a bordo dell’Aquarius sono sbarcati a Malta : 58 migranti che erano a bordo della nave Aquarius – gestita dalle ong Medici senza Frontiere e SOS Mediterranée – sono sbarcati a Malta. erano sulla nave dal 23 settembre e nei prossimi giorni saranno trasferiti in Francia, Germania, Spagna e Portogallo, The post 58 migranti che erano a bordo dell’Aquarius sono sbarcati a Malta appeared first on Il Post.

Migranti - 184 sbarcati a Lampedusa. Il Viminale : “Malta scarica il problema sull’Italia” : Nelle ultime ore 184 Migranti a bordo di alcune piccole imbarcazioni sono sbarcati a Lampedusa. Ieri il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, aveva garantito che i porti italiani sarebbero rimasti chiusi, chiamando in causa Malta. Questa mattina è sempre il Viminale ad aprire lo scontro con le autorità maltesi: "Per l’ennesima volta ha scaricato il problema sull’Italia".Continua a leggere

