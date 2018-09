Macedonia | verso il fallimento il referendum sul cambio nome del paese Affluenza al di

Macedonia : chiusi seggi - referendum su nome verso flop : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Accordo con la Grecia e nuovo nome della Macedonia - referendum verso il fallimento : In Macedonia è probabilmente fallito il referendum sull’Accordo con la Grecia per il nuovo nome del Paese ex jugoslavo. Alle 19.00 (stessa ora italiana) si sono chiusi i seggi, con l’affluenza che alle 18.30 - secondo la commissione elettorale - era del 34,09%, ben al di sotto del 50% più uno previsto dalla legge per dare validità alla consultazion...