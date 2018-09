Macedonia | referendum per il nuovo nome “Macedonia del Nord” Ultime notizie | scontro

Macedonia - oggi si vota per decidere il futuro del Paese con il Referendum sul Nome : in ballo l’accordo con la Grecia e l’ingresso nell’UE e nella Nato : Seggi aperti in Macedonia dalle 7 di stamattina per il Referendum sul nuovo Nome che dovrà adottare l’ex repubblica jugoslava sulla base di un accordo raggiunto a giugno con la Grecia. Poco più di 900mila elettori sono chiamati a rispondere al quesito: “Siete in favore di un’adesione all’Unione Europea e alla Nato accettando l’accordo tra Repubblica di Macedonia e Repubblica di Grecia?“. Accordo che prevede ...

Macedonia : al via il referendum sul nome : ANSA, - SKOPJE, 30 SET - In Macedonia alle 7 , stessa ora italiana, si sono aperte le urne per il referendum sull'accordo con la Grecia che ha stabilito in 'Macedonia del nord' il nuovo nome del Paese ...

Referendum Macedonia - i cittadini votano sull'adesione a Ue e Nato e sulla disputa del nome : I socialisti, guidati da Zoran Zaev, sono riusciti a ritornare al governo grazie all'appoggio dei partiti della minoranza albanese, la cui influenza politica è elevata. Con l'instaurazione del nuovo ...

Influenza euro-atlantica o russa? Il referendum della Macedonia : Il sistema di voto macedone aveva già registrato infatti delle carenze per quanto riguarda la sicurezza delle operazioni elettorali, con brogli che avevano portato alla lunga crisi politica culminata ...

Macedonia col fiato sospeso per il referendum sul nuovo nome - : Il 30 settembre più di 1,8 milioni di elettori saranno chiamati a decidere se vorranno adottare la nuova denominazione dando così il via al processo di integrazione del Paese all'interno dell'Unione ...

Macedonia - un referendum per aiutare a stabilizzare i Balcani : Se il 30 settembre vincerà il “sì”, potrebbe sparire una delle cause di instabilità nei Balcani. Leggi

Macedonia - referendum sul nome del paese il 30 settembre : La Macedonia è pronta a cambiare il proprio nome e l"ultima decisione spetterà al popolo.Ed è proprio per questo che il prossimo 30 settembre tutti i cittadini macedoni saranno invitati a recarsi alle urne per esprimere il proprio voto sul cambiamento del nome del paese da Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia (come riconosciuta da alcuni stati nel mondo) a Repubblica di Macedonia del Nord. Questo referendum popolare è il simbolo della fine di ...