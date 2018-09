MACEDONIA | IL REFERENDUM PER IL NUOVO NOME È FALLITO Ultime notizie | Sì al 91% ma non

Il referendum è un flop : la MACEDONIA non cambia nome : Il referendum con cui la Macedonia poteva cambiare nome ed entrare così a far parte dell'Unione europea e della Nato è un flop. A seggi chiusi alle 19 il quorum del 50% più uno richesto per rendere ...

È fallito il referendum sul nome della MACEDONIA : La vittoria del Sì avrebbe avvicinato il paese all'Unione Europea, ma non è stato raggiunto il quorum a causa del boicottaggio dell'opposizione The post È fallito il referendum sul nome della Macedonia appeared first on Il Post.

Referendum in MACEDONIA - Tirana esorta gli albanesi a votare per il "si" - : Il primo ministro albanese Edi Rama ha chiesto a tutti gli albanesi residenti in Macedonia di votare "si" al Referendum per l'adesione alla NATO e all'UE. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale ...

