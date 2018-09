Ma se mi trovo e non mi piaccio?

«Non trovo l’amore perché sono brutta» : Illustrazione di Alessandra De Cristofaro Cara Ester, sinceramente non so perché ti stia scrivendo questa email, a quest’ora di notte, mentre mi trovo molto lontana da casa. Forse perché è vero che rivelare tutto ad uno sconosciuto certe volte è catartico, forse perché sono veramente stanca, e forse perché ai miei amici queste cose non le ho mai dette perché temo il loro giudizio. Il mio problema è che non trovo l’amore. In realtà ...