Luigi Di Maio | colpo mortale a Giovanni Tria | lo scippo a Palazzo Chigi | su cosa mette le

Luigi Di Maio : “PD e FI sperano in colpo di stato finanziario - sono nemici dell’Italia” : "Il Pd e Forza Italia non riescono a fare un'opposizione politica e quindi con i loro giornali creano terrorismo mediatico per far schizzare lo spread sperando in un altro colpo di stato finanziario: sono degli irresponsabili nemici dell'Italia". Questo il durissimo commento di Luigi Maio alle polemiche sul DEF.Continua a leggere

Economia - Luigi Di Maio e il suo “team Mani di forbice” : Ecco in breve il riassunto dell’annuncio fatto dal Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio a proposito delle novità rappresentate dai tagli. Tutto quello che è inutile e superfluo verrà tagliato da un apposito team denominato ‘Mani di forbice‘. Presto un team, soprannominato “Mani di forbici”, provvederà ad effettuare i tagli dove necessitano Il team Mani di forbice, così battezzato dallo stesso Di Maio, avrà il compito di ...

Luigi Di Maio : 'Piena fiducia in Giovanni Tria - ma ho trovato trabocchetti al ministero dell'Economia' : Tria deve restare al ministero della Economia e finanza. Si è descritta una situazione che non vera'. A parole, almeno, la linea resta quella della piena fiducia al titolare del Mef.

Manovra - così Luigi Di Maio e il M5s regalano soldi agli immigrati : ... verso le 21.30, davanti a Palazzo Chigi con tanto di bandiere del Movimento per gioire: hanno vinto un braccio di ferro con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. La Manovra finanziaria del 2019 ...

Def - clamoroso azzardo di Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Come Macron - ora l'Europa non...'. Resa dei conti : È stato poi lo stesso Giorgetti a mediare con il ministro dell'Economia Giovanni Tria sul 2,4%, e ora la sensazione è che, come scrive il Corriere della Sera , 'il calcolo dei leader di Lega e 5 ...

David Ermini del Pd vicepresidente del Csm - Luigi Di Maio : 'Dov'è l'indipendenza?' : Avvocato penalista ma soprattutto ex responsabile Giustizia del Pd sarà David Ermini il vice del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla guida del Csm per i prossimi 4 anni. Ermini è stato ...

Governo/ Luigi Di Maio : Non tiriamo a campare : Si tratta per alzare il tetto del rapporto deficit/pil, pressioni su Tria. Il vicepremier M5S: "Le cose si fanno o non si fanno". La manovra economica rischia di acuire le tensioni nel Governo. --"Nessuna richiesta di dimissioni" del ministro dell'Economia, Tria.Lo ha detto il vicepremier Di Maio, a Bruxelles. "Sarà una manovra del popolo coraggiosa" dove "non ci si impicca a un numero o un altro", ha aggiunto. "Quel che non vogliamo fare è ...

Decreto Genova - il vicepremier Luigi Di Maio : “Arrivata la bollinatura” : “Mi ha scritto il premier Conte stanotte, è arrivata la bollinatura del Decreto su Genova”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio à Bruxelles. L'articolo Decreto Genova, il vicepremier Luigi Di Maio: “Arrivata la bollinatura” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ecco chi difende davvero Tria dai grilli di Luigi Di Maio : ... "ognuno può avere -ha detto Tria- la sua visione, ma in scienza e coscienza bisogna cercare di interpretare bene questo mandato". Chi stia interpretando e gestendo meglio il mandato di governo fra ...

Rai - Alessandra Moretti non ci ha capito niente : 'Inciucio tra Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio' : Ma tant'è, i democrat ci hanno abituato a capire ben poco di politica. E al coro che grida all'Inciucio non poteva ovviamente non unirsi anche Alessandra Moretti , che rilanciando un'immagine con le ...

Paolo Becchi - la drammatica verità su Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Non possono governare l'apparato' : Salvini sta dimostrando di saper essere un leader carismatico, di saper parlare direttamente alla gente, facendo un uso efficace e spregiudicato dei social network e dei mezzi di comunicazione ...

Luigi Di Maio - per finanziare il reddito di cittadinanza i grillini massacrano chi lavora : Da settimane i funzionari del ministero dell'Economia, non ultimo il ministro Giovanni Tria, mettevano in guardia sull'assenza quasi totale di coperture adeguate. In fondo però, citando Rocco ...

Def - la bomba di Dagospia : 'Ha vinto Giovanni Tria' - umiliazione finale per Luigi Di Maio : Alla fine vince Giovanni Tria . Secondo Dagospia , che lancia l'indiscrezione sul Def a metà strada tra Palazzo Chigi e via XX Settembre, il ministro dell'Economia non ha mosso i suoi paletti e i colleghi, soprattutto Luigi Di Maio e i grillini, hanno dovuto abbassare il capo pur di non rischiare una crisi politica senza ritorno: la manovra andrà in ...

La manovra spiegata da Luigi Di Maio : Il deficit al 2% non è un tabù ma il governo è consapevole della necessità di tenere sotto controllo i conti pubblici. Luigi Di Maio, intervistato da Radio Capital, assicura di essere "ben consapevole degli equilibri finanziari e dei conti da tenere in ordine", ma ricorda che oltre a "tenere in ordine i numeri" bisogna "prima soddisfare le esigenze dei ...