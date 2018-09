Lotta dura contro le maiuscole

romadailynews

(Di domenica 30 settembre 2018)le– I Romani (R maiuscola, nome di popoli) avevano solo le. A inventare le minuscole furono gli amanuensi medievali, per fare prima a copiare. Poi, per fare bella la pagina, inventarono i capolettera, maiuscolo ornato. E nel testo si sbizzarrirono a mettere qui la maiuscola e lì la minuscola. A mettere ordine furono i grandi tipografi, soprattutto il Manuzio. Andava tutto bene fino a quando non intervennero i professori e, peggio, le professoresse.e minuscole è cosa nostra, proclamarono, con manifesta adozione delle regole mafiose. E ecco ledi piaggeria, Ministro, Docente, Papa, Duce, Governo, fino a quando i giornali, dopo il bieco ventennio, hanno cominciato a risparmiarle, anche per far faticare meno i redattori, impegnati a sottolinearle sull’Ansa trasmessa tutta in, e i linotipisti, costretti a ...