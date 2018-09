Lorenzo Crespi litiga con Karina Cascella | Barbara d’Urso interviene

lanostratv

(Di domenica 30 settembre 2018)contro: “Sei una nullità in Tv” La parentesi dedicata adurante la puntata di oggi del programma did’Urso ha fatto sorgere una domanda spontanea a, quesito che però ha originato una lite furiosa in cui è stata tirata in ballo persino Maria De Filippi. L’opinionista di Domenica Live ha chiesto all’attore contro chi fosse la sua lotta, aggiungendo che secondo lei le dichiarazioni da lui fatte precedentemente erano soltanto un suo delirio.ha risposto alla provocazione dicendo che lui non si lasciava commentare da una nullità che non sapeva fare nulla in tv e che invece pretendeva di giudicare artisti come lui, che hanno alle spalle 50 anni di carriera.si è anche difeso ricordando ache sta attraversando un periodo difficile anche a causa di due malattie terribili. ...