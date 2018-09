LOREDANA BERTÈ Video | caduta a Che tempo che fa e non si rialza | poi annuncia

LOREDANA Berté cade a Che Tempo Che Fa (e rianima lo show) : Loredana Berté è cade durante la sua esibizione a Che Tempo Che Fa di domenica 30 settembre, dove è tornata per presentare il singolo Maledetto Lunapark e il nuovo disco, Li Berté , come promesso nella sua precedente ospitata, la scorso primavera. Tra playback (bronchite e influenza non aiutano i live), effetti speciali, ventilatori à la Lady Gaga (che però ne deve mangiare di cereali sottomarca per competere con la Loredana nazionale) e ...

LOREDANA BERTÈ è tornata con due nuovi singoli ed un album tutto da scoprire : Loredana Bertè è stata l’assoluta protagonista dell’estate 2018 grazie a Non ti dico No, (il brano con i Boomdabash), per settimane al vertice della classifica dei brani più trasmessi in radio e della classifica di vendita, conquistando premi come tormentone estivo e certificazioni Oro e Platino. Da venerdì 21 settembre saranno disponibili su tutti gli store digitali e in tutte le radio in contemporanea i primi 2 nuovi singoli Maledetto Luna ...