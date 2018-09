LOREDANA BERTÈ Il nuovo album Libertè | Spero che mia sorella Mimì sia orgogliosa

Roberts e Zocca produttori di LOREDANA Berté : CREMONA - Sono passati solo due mesi da quando i cremonesi Edwyn Roberts e Michele Zocca hanno festeggiato la loro esibizione tenuta prima di Laura Pausini sul palco del Circo Massimo, ed è già tempo ...

LOREDANA BERTÈ - esce “LiBertè”/ "È il mio manifesto - spero mia sorella Mia Martini sia fiera di me" : Loredana Bertè è senza ombra di dubbio, la prima rocker italiana. Il suo nuovo CD esce domani, venerdì 28 settembre e rappresenta un vero ritorno in grande stile.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 00:00:00 GMT)

LOREDANA BERTÈ - esce “LiBertè”/ Dalla “carognata” di Renato Zero ad Asia Argento : “Sono la sua mamma rock!” : Loredana Bertè è senza ombra di dubbio, la prima rocker italiana. Il suo nuovo CD esce domani, venerdì 28 settembre e rappresenta un vero ritorno in grande stile.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 11:47:00 GMT)

LOREDANA Berté - scatenata ribelle dopo gli anni bui : 'Ho perso 12 chili, sono una strafiga'. La rinascita, non solo fisica, di Loredana Berté è stata seguita dagli accoliti come neanche la fiction più avvincente. L'happy end, segnata dal recente ...

LOREDANA BERTÈ : "La camicia di forza nella vita me l'hanno messa davvero. Ma libertà e follia. Mimi? Mi manca troppo - ogni giorno" : Ritorna la forza. Ritorna la voce graffiante. Ritorna Loredana Bertè. La grande voce della canzone italiana a 68 anni è tornata con un nuovo album di inediti dal titolo "LiBertè". Intervistata da Il messaggerola Bertè parla della nuova fatica che si preannuncia piena di nuove hit, dopo ben 13 anni dall'ultimo disco di inediti.In copertina appare intenta a strapparsi di dosso una camicia di forza, un simbolo di ricerca ...

LOREDANA BERTÈ e il nuovo album 'Libertè' : 'Rivendico il diritto alla libertà e alla follia' : 'LiBertè' : non solo il titolo del nuovo album di inediti di Loredana Bertè , il primo dopo tredici anni, ma anche un manifesto. La regina del rock italiano è tornata e rivendica il suo ' diritto alla ...

LOREDANA BERTÈ è tornata con due nuovi singoli ed un album tutto da scoprire : Loredana Bertè è stata l’assoluta protagonista dell’estate 2018 grazie a Non ti dico No, (il brano con i Boomdabash), per settimane al vertice della classifica dei brani più trasmessi in radio e della classifica di vendita, conquistando premi come tormentone estivo e certificazioni Oro e Platino. Da venerdì 21 settembre saranno disponibili su tutti gli store digitali e in tutte le radio in contemporanea i primi 2 nuovi singoli Maledetto Luna ...

LOREDANA Berte' in concerto a Catanzaro : E' stato un successo di presenze ed un crescendo di emozioni il concerto di Loredana Berte' al Politeama di Catanzaro. Tripudio di applausi.

Babilonia e Maledetto Luna Park sono i nuovi singoli di LOREDANA BERTÈ (audio e testo) : annunciato l’instore tour : I nuovi singoli di Loredana Bertè sono Babilonia e Maledetto Luna Park. L'artista di Bagnara Calabra ha quindi optato per un doppio ritorno con ben due brani in rotazione radiofonica e festeggiare il suo compleanno - il 20 settembre - che ha coinciso con quello di sua sorella Mimì. Il disco arriverà sul mercato il 28 settembre prossimo e conterrà brani scritti da Gaetano Curreri ma anche Ivano Fossati, già autore di diversi suoi brani di ...

LOREDANA BERTÈ compie gli anni : gli auguri speciali di Fiorella Mannoia : Fiorella Mannoia e gli auguri a Loredana Bertè per il suo compleanno Loredana Bertè oggi compie 68 anni. Un compleanno condiviso per lei, che cade nello stesso giorno della sorella Mia Martini, la cantante scomparsa nel 1995. Le sorelle della musica hanno sempre avuto un forte legame, nonostante i contrasti. Molti ricorderanno la loro partecipazione al Festival di Sanremo 1993, condotto da Pippo Baudo e Lorella Cuccarini, con il brano ...

Buon compleanno Sophia Loren - LOREDANA Berté - Belén Rodrìguez… : Buon compleanno Sophia Loren, Loredana Berté, Belén Rodrìguez… …Marco Vicario, Mara del Rio, Filippo Berselli, Vinicio Albanesi, Giancarlo Pasinato, Antonio Mastrapasqua, Roberto Rosso, Filippo Piccone, Asia Argento, Juan Pablo Montoya, Diego Sinagra, Francesco Gergati, Gabriele Moroni, Alfredo Balloni, Stefano Gentile, Angelo Pardo… Oggi 20 settembre compiono gli anni: Claudio Bertieri, critico cinema e pubblicitario; Bruno Ghezzani, ex ...

LOREDANA BERTÈ - nuovo album dopo 13 anni : ANSA, - ROMA, 19 SET - Loredana Bertè è stata l'assoluta protagonista dell'estate 2018 grazie a Non ti dico No,, il brano con i Boomdabash,, per settimane al vertice della classifica dei brani più ...

LOREDANA BERTÈ - nuovo album dopo 13 anni : ANSA, - ROMA, 19 SET - Loredana Bertè è stata l'assoluta protagonista dell'estate 2018 grazie a Non ti dico No,, il brano con i Boomdabash,, per settimane al vertice della classifica dei brani più ...

"Libertè" - nuovo album di LOREDANA in arrivo : Dopo il successo estivo di "Non ti dico no", Loredana Bertè torna con un nuovo progetto discografico.Su tutte le radio, ad ogni ora del giorno, ma anche della notte, passava il brano della cantante, che duettava coi Boomdabash, colonna sonora dell'estate appena passata. Per settimane è rimasto ai vertici delle classifiche , conquistando alcuni premi, come tormentone estivo e la dicitura di disco d'oro prima e di platino poi. Ora, dopo 13 anni ...