' LO SPAZIO' DELLA CAPITALE PRESENTA LA SUA NUOVA STAGIONE

SPAZIO - l’astronauta Luca Parmitano : con l’esperimento AMS si contribuirà allo studio della materia oscura : “Il volo spaziale umano è fondamentalmente scienza e tecnologia. Per poterci spingere oltre abbiamo bisogno della scienza e della tecnologia che oggi stiamo sviluppando per andare al di là dell’orbita bassa terrestre e spingerci verso la Luna e ancora oltre verso Marte. Se non lo farà la mia generazione lo farà sicuramente la generazione di astronauti successiva“: queste le parole dell’astronauta italiano ESA Luca ...

Nello SPAZIO scoperta una stella che smentisce le leggi della fisica - : I ricercatori dell'università di Amsterdam hanno scoperto una stella di neutroni unica che emette getti di plasma relativistici nonostante abbia un campo magnetico piuttosto forte. Secondo i moderni ...

SPAZIO : ecco perché Parmitano ha scelto “Beyond” come nome della missione : “Quando ho scelto il nome ‘Oltre’ ho cercato di includere quello che facciamo con le attività spaziali andando ‘oltre’ la Terra“, ha spiegato l’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano in riferimento al nome (“Beyond“) della sua prossima missione spaziale, prevista a luglio 2019. “Oltre“, ha continuato Parmitano, vuole significare anche “andare oltre il nostro ...

L’astronauta Luca Parmitano torna nello SPAZIO : sarà il primo comandante italiano della Stazione Spaziale : 1/4 ...

SPAZIO : l’ESA celebra l’astronauta Parmitano con una gigantografia della Sicilia : L’Agenzia Spaziale Europa ha donato una gigantografia della Sicilia ripresa dallo Spazio, dalla Stazione Spaziale Internazionale all’astronauta Luca Parmitano nel giorno del suo 38° compleanno: la consegna è avvenuta oggi nel corso della cerimonia a Esa-Esrin di Frascati in cui è stato svelato il logo ed il nome della sua prossima missione Beyond, “Oltre” in italiano, che Parmitano porterà in orbita a meglio 2019. A ...

SPAZIO : l’astronauta italiano ESA Luca Parmitano torna in orbita - ecco i dettagli della missione “Beyond” : L’astronauta italiano ESA Luca Parmitano torna nello Spazio: l’Agenzia Spaziale Europea ha annunciato la sua seconda missione che si chiamerà “Beyond” e partirà nel 2019. Insieme a lui approderanno sulla Stazione spaziale internazionale durante la Spedizione 60/61 Andrew Morgan della Nasa e Alexander Skvortsov di Roscosmos. Luca è stato il primo della classe di astronauti del 2009 a volare verso la Stazione spaziale. La ...

Marte e Phobos : fatti della stessa pasta? La luna deriverebbe da materiale scagliato nello SPAZIO dal pianeta : Asteroidi catturati dalla forza gravitazionale di Marte oppure porzioni rocciosedel pianeta finite in orbita dopo un evento traumatico? La natura peculiare di Phobose Deimos, i due piccoli satelliti del pianeta Rosso scoperti da Asaph Hall nell’agosto 1877, da anni suscita interrogativi negli studiosi che cercano di dare una risposta al complesso problema delle loro origini. Una nuova ricerca, coordinata dalla Stony Brook University di New York, ...

SPAZIO : Mosca potrebbe rinunciare al progetto della stazione lunare con gli USA : La Russia potrebbe rinunciare al progetto per costruire una stazione spaziale nell’orbita lunare in collaborazione con gli Stati Uniti perché non vuole ricoprire “un ruolo da secondo violino“: lo ha reso noto il capo dell’agenzia spaziale russa Roscosmos. L'articolo Spazio: Mosca potrebbe rinunciare al progetto della stazione lunare con gli USA sembra essere il primo su Meteo Web.

SPAZIO : un turbolento incontro ravvicinato nella storia della Via Lattea : Come un sasso in uno stagno, un incontro ravvicinato tra la nostra galassia, la Via Lattea, e una galassia nana, avvenuto nell’ultimo miliardo di anni, ha prodotto una perturbazione nel moto nelle stelle del nostro disco galattico presente a tutt’oggi. La scoperta è stata ottenuta da team di ricercatori guidato da Teresa Antoja dell’Università di Barcellona e al quale hanno partecipato Ronald Drimmel ed Eloisa Poggio dell’Istituto Nazionale di ...

Osservazione della Terra : nuovi successi commerciali per e-GEOS (TeleSPAZIO/ASI) in Indonesia e Giappone : e-GEOS, una società costituita da Telespazio (80%) e Agenzia Spaziale Italiana (20%), leader nel settore dei servizi di geo-informazione, espande la propria presenza in estremo oriente con l’aggiudicazione di una gara in Indonesia e il rinnovo di un contratto in Giappone. In Indonesia, e-GEOS ha vinto una gara internazionale indetta dal Ministero degli Affari Marittimi e della Pesca (KKP) per supportare l’operatività della Stazione di Terra SAR ...

E' morta Zienia Merton - la Sandra Benes della serie tv degli anni '70 'SPAZIO 1999' : Martin Landau, il mitico comandante della serie Spazio 1999, se ne è andato lo scorso luglio. Barry Morse, che interpretava il dottor Bergam, è morto dieci anni fa. Anthony 'Tony' Anholt, il braccio ...

Dagli abissi allo SPAZIO per migliorare la qualità della vita sulla Terra : Fervono alla Grotta del Vento i preparativi per i test sul campo del progetto BIOWYSE, finanziato in ambito H2020 dalla Commissione Europea, condotto da un consorzio internazionale composto da European Science Foundation (Francia), Thales Alenia Space (JV Thales/Leonardo), SMAT S.p.A. (Società Metropolitana Acque Torino) Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR e l’Università di Firenze (Italia), GL Biocontrol (Francia), AquiSense Technologies ...

Guido Ceronetti - morto il poeta e drammaturgo che spaziò dalle marionette alla traduzione della Bibbia : È morto nella sua casa di Cetona, in provincia di Siena, Guido Ceronetti, poeta, filosofo e scrittore. Aveva 91 anni. Nato a Torino, viveva da tempo in Toscana: era uno dei maggiori intellettuali contemporanei e conduceva un’esistenza ritirata, quasi ascetica. “Non ho paura di morire. Solo di soffrire. Uno ha già tribolato fin qui, e adesso tribolare in un letto di ospedale, no grazie”, aveva dichiarato in un’intervista. Ammalato da ...

AeroSPAZIO : il premier Conte alla posa della prima pietra del nuovo stabilimento Blackshape a Bari : Questa mattina il presidente del Consiglio ha partecipato alla cerimonia della posa della prima pietra del nuovo stabilimento Blackshape Spa presso l’Aeroporto di Bari “Karol Wojtyla”. “Si tratta di una realtà dal punto di vista industriale e produttivo rappresentata dal percorso del gruppo Angel che non ha conosciuto battute di arresto, ha allargato i propri orizzonti. Un percorso esemplare, che va studiato per ...