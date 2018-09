Lo ha detto anche il Guardian | gli americani sono i prossimi migranti climatici

Camera approva le dimissioni del deputato velista Mura. Aveva detto : "Posso fare politica anche in barca" : La Camera ha approvato le dimissioni del deputato Andrea Mura, eletto con il Movimento 5 Stelle e poi espulso perché accusato di aver fatto troppe assenze in Aula, in quanto impegnato con la sua attività di velista. Sono stati 295 i voti favorevoli, 181 quelli contrari. Mura non era presente alla seduta di oggi sulle sue dimissioni e ha inviato una lettera per ribadire e spiegare le sue dimissioni.Quando era stato accusato di aver ...

“Ai ragazzi della comunità psichiatrica abbiamo detto di non avere paura della mafia : Scampia ha bisogno anche di loro” : Come una mitragliata. Una serie di scoppi che esplodono nella notte, qualsiasi notte, anche se non è l’ultima dell’anno. «È la mafia che parla». Juri viene a Scampia da tre anni e, come tutti gli altri si è assuefatto alla capacità della camorra di infilarsi nel quotidiano, trasformando lo straordinario in ordinario. I fuochi d’artificio scandiscono anche le giornate intense di inizio settembre, quando il torneo di calcio a 5 Libera in Goal ...

Torna l’odioso errore Cabbage in Destiny 2 : cosa ha detto Bungie anche su Lettuce : errore Cabbage: vi ricorda qualcosa per Destiny 2? Pare sia Tornato. Stando a quanto riferito nelle ultime ore da diversi giocatori, sono stati incontrati due errori decisamente sgraditi, appunto Cabbage e Lettuce. Per ora la situazione sembra essere sotto controllo, almeno a quanto dice Bungie, che è consapevole del problema e ci sta lavorando. Lo si legge nel tweet ufficiale della casa di sviluppo: "Siamo consapevoli dei problemi che ...

Como - ultima chanche C Oggi il verdetto del Tar : La giornata del dentro o fuori. L'ultima. Perchè oltre non si potrà più andare. Oggi il Tar del Lazio darà il suo verdetto, ovvero se sospendere o meno le sentenze di bocciatura emesse nei confronti ...

detto Fatto - i nuovi tutor : ci sono anche Jo Squillo - Raimondo Todaro e Filippo Nardi : Detto Fatto riparte da Bianca Guaccero. Lunedì 10 settembre, su Rai 2, il programma sui tutorial avrà una nuova timoniera... e tutor nuovi di zecca. Qualche nome ufficiale? Jo Squillo, che si occuperà di una rubrica di moda. Ma anche Filippo Nardi, che parlerà di tendenze maschili in Fatto di stile. Raimondo Todaro si ricongiungerà al "suo" Giovanni Ciacci (che continuerà a essere un grande protagonista, anche con la rubrica Che Ciacci ...

detto Fatto : i nuovi tutor. Ci sono anche Jo Squillo e Filippo Nardi : Jo Squillo Se Elisa Isoardi ha Fatto tabula rasa del cast de La Prova del Cuoco, per il nuovo Detto Fatto di Bianca Guaccero, chiamata a sostituire Caterina Balivo, la scelta è stata quella di affiancare, ai tutor consolidati, nuove ed interessanti new entry. Detto Fatto 2018/2019: i nuovi tutor Il nuovo ingresso di maggiore impatto è quello di Jo Squillo. L’imprevedibile cantante degli anni 80 entra nella squadra di Detto Fatto in ...

detto Fatto : anche Jo Squillo e Filippo Nardi tra i nuovi tutor : Jo Squillo Se Elisa Isoardi ha Fatto tabula rasa del cast de La Prova del Cuoco, per il nuovo Detto Fatto di Bianca Guaccero, chiamata a sostituire Caterina Balivo, la scelta è stata quella di affiancare, ai tutor consolidati, nuove ed interessanti new entry. Detto Fatto 2018/2019: i nuovi tutor Il nuovo ingresso di maggiore impatto è quello di Jo Squillo. L’imprevedibile cantante degli anni 80 entra nella squadra di Detto Fatto in ...

Juventus - Allegri in conferenza : «Lo scudetto passa anche dal Tardini - domani CR7 con Mandzukic» : L’ultimo match prima della sosta delle nazionali vedrà impegnata la Juventus al Tardini di Parma. I bianconeri vogliono conquistare i tre punti per rimanere a punteggio pieno, ma Allegri, nella consueta conferenza pre-gara, tiene alta l’attenzione del gruppo: «Non dobbiamo sottovalutare una trasferta che è sempre stata ostica. È da questi campi che passa la lotta per lo scudetto. In più le prime sei squadre si sono livellate ...

Tria a Di Maio : "Deficit/ PIL del 3% criticato anche da chi lo ha inventato. Superarlo? Non è detto" : ... è entrato in una fase di discesa e il Governo si è impegnato davanti al parlamento a farlo scendere ancora", ha assicurato il ministro dell'Economia. "Ritengo che si tratti di una fase momentanea di ...

Anche Di Battista ha detto la sua sul caso Diciotti : Nel suo viaggio per le Americhe, Alessandro Di Battista ha dimostrato di non perdere mai di vista le vicende nazionali , intervenendo spesso tramite Facebook. Interventi che sanno parlare all'anima ...

Anche Di Battista ha detto la sua sul caso Diciotti : Nel suo viaggio per le Americhe, Alessandro Di Battista ha dimostrato di non perdere mai di vista le vicende nazionali, intervenendo spesso tramite Facebook. Interventi che sanno parlare all'anima movimentista del M5s con più vigore di un Roberto Fico (che di carattere e meno irruento ed è limitato dal suo ruolo istituzionale) e aiutano a far digerire meglio l'alleanza, scomoda ma necessaria, con la Lega, ...

Di Maio ha detto che Salvini deve restare ministro anche se indagato : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è indagato e il lavoro della magistratura va rispettato. Ma Salvini non ha violato il codice etico dei ministri contenuto nel contratto di governo, quindi 'deve ...

Milan da scudetto?/ Arrigo Sacchi : "Se Gattuso fa il salto di qualità ci sono anche i rossoneri!" : Arrigo Sacchi, grande ex rossonero, ha parlato delle possibilità di scudetto del nuovo Milan e ha affermato che la crescita di Gennaro Gattuso potrebbe portare ad una grande sorpresa(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 12:00:00 GMT)

Allan lancia la sfida alla Juventus : “anche il Napoli per lo scudetto - CR7 non vince da solo” : Inizio con il botto per il Napoli nel campionato di Serie A contro la Lazio, uno dei migliori in campo è stato sicuramente il centrocampista allan. Il calciatore lancia la sfida alla Juventus: “Nel corso dell’anno lo scudetto può diventare un obiettivo. Ma prima dobbiamo ragione partita per partita. Noi siamo il Napoli e faremo il massimo per provare a lottare con la Juventus. CR7 aumenta la visibilità del nostro campionato, ma ci ...