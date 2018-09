LIVE Milano-Torino | Finale Supercoppa Italiana basket 2018 in DIRETTA | piemontesi sul +1

LIVE Milano-Torino - Finale Supercoppa Italiana basket 2018 in DIRETTA : si assegna il primo trofeo stagionale : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Torino, Finale della Supercoppa Italiana 2018 di basket. Si assegna il primo trofeo dell’anno e la cornice sarà il nuovo PalaLeonessa a Brescia. L’Olimpia cerca il terzo titolo consecutivo in questa competizione, mentre per la Fiat sarebbe la prima storica affermazione. Milano è reduce dalla netta vittoria in semiFinale proprio contro i padroni di casa di Brescia (81-59) grazie ...

Torino Olimpia Milano/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato LIVE (finale Supercoppa basket) : diretta Torino Olimpia Milano, Info streaming video e tv: al PalaLeonessa di Brescia si gioca la partita che assegna il primo titolo della stagione di basket, la Supercoppa Italiana 2018(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 10:11:00 GMT)

Diretta/ Olimpia Milano Brescia (risultato LIVE 35-30) streaming video e tv : intervallo (Supercoppa basket) : Diretta Olimpia Milano Brescia, streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaLeonessa ed è valida per la semifinale della Supercoppa 2018 di basket(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 21:44:00 GMT)

DIRETTA / Olimpia Milano Brescia (risultato LIVE 0-0) streaming video e tv : si gioca! (Supercoppa basket) : DIRETTA Olimpia Milano Brescia, streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaLeonessa ed è valida per la semifinale della Supercoppa 2018 di basket(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 20:17:00 GMT)

Olimpia Milano Brescia/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato LIVE (Supercoppa basket 2018) : diretta Olimpia Milano Brescia, Streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaLeonessa ed è valida per la semifinale della Supercoppa 2018 di basket(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 10:45:00 GMT)

LIVE a sorpresa dei Maneskin a Roma e Milano per Torno a casa - il nuovo singolo (video) : I Maneskin a Roma e Milano a sorpresa, tra le strade del centro città. Torneranno domani 28 settembre con il nuovo singolo “Torna a casa” i secondi classificati della scorsa edizione di X Factor che continuano a collezionare certificazioni e sold out in tutta Italia. Oggi hanno voluto fare una sorpresa ai fan. Si sono esibiti a Roma, in Piazza del Popolo, alle ore 12:00 e questa sera alle 19.00 sarà la volta di Milano. Si sono ...

Anche Max Pezzali tra gli ospiti di J-Ax al Fabrique di Milano : svelato il programma dei LIVE : Il parterre ospiti di J-Ax al Fabrique di Milano va delineandosi giorno dopo giorno. Dopo l'annuncio dell'attesa reunion con DJ Jad, si apprende che Alessandro Aleotti è pronto a ospitare Max Pezzali, con il quale ha condiviso il brano Sempre noi, tormentone del 2012. Si aggiunge quindi un altro nome a coloro che parteciperanno alle celebrazioni per i 25 anni di carriera di J-Ax, che ha Anche deciso di riunire idealmente gli Articolo 31 per ...

Fox Circus - a Milano 52 ore di intrattenimento LIVE non-stop : Dal 30 novembre al 2 dicembre Milano arriva il Fox Circus, il grande evento organizzato da Fox Networks Group Italy che per tre giorni regalerà ai suoi fan, l’esperienza di vivere e toccare con mano il mondo delle grandi serie tv di Fox. Esperienze immersive e interattive, incontri, panel a tema con ospiti italiani e internazionali, première e maratone delle serie tv più amate, ma anche concerti e dj set senza dimenticare le attività pensate per ...

LIVE Italia-Olanda volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : gli azzurri per chiudere in bellezza a Milano - vittoria verso la Final Six : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Davanti ai 12000 spettatori del Mediolanum Forum di Milano, la nostra Nazionale affronterà gli orange nell’ultimo incontro della seconda fase: gli azzurri, già certi del primo posto nel girone e della qualificazione alla Final Six della rassegna iridata, scenderanno in campo senza particolari pressioni e con la testa già rivolta ...

LIVE Italia-Finlandia volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : 2-0 - azzurri scatenati. Dominio totale a Milano : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Finlandia , match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero ...

Ed Sheeran LIVE in Italia! Sarà in concerto negli stadi di Roma e Milano e a Firenze Rocks : OMG The post Ed Sheeran live in Italia! Sarà in concerto negli stadi di Roma e Milano e a Firenze Rocks appeared first on News Mtv Italia.

Milano aderisce al bando per l’accoglienza di secondo LIVEllo : Sviluppare percorsi di inclusione che superino la logica emergenziale e puntino su un’efficace integrazione dei migranti che desiderano rimanere in

Young Signorino a Milano : prezzi dei biglietti in prevendita per l’Official Party LIVE ai Magazzini Generali : Young Signorino a Milano il 29 settembre per un Party esclusivo ai Magazzini Generali. L'evento di Young Signorino a Milano fa parte di un Party studentesco in programma per il 29 settembre prossimo e i biglietti sono disponibili in prevendita al prezzo di 15 euro + 1,22 euro di diritti di prevendita attraverso il circuito Mail Ticket, online e nei punti vendita aderenti al circuito. Il prezzo fa riferimento alla prevendita ridotta sul ...

ARTICOLO 31 - J-AX E DJ-JAD TORNANO INSIEME/ LIVE al Fabrique di Milano : solo un anno fa parole dure tra i due : J-AX annuncia il ritorno sulla scena degli ARTICOLO 31 dopo la pace siglata con Dj Jad: tour ad ottobre per celebrare la reunion. Cinque date al Fabrique di Milano.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 19:36:00 GMT)