LIVE Ciclismo | Mondiali 2018 in DIRETTA | Vincenzo Nibali e Gianni Moscon all’attacco!

LIVE Ciclismo femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : Olanda favorita - l’Italia ci prova con Longo Borghini e Magnaldi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea elite femminile dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). La gara regina in ambito femminile vedrà le migliori atlete del mondo sfidarsi sull’impegnativo percorso di 155,6 km da Kufstein a Innsbruck. Nella prima parte si affronterà lo strappo di Gnadenwald (2,6 km al 10,5%) per poi entrare nel circuito Olympia, da ripetere tre volte, in cui ci sarà la dura salita di Igls (7,9 km ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2018 in DIRETTA : prova in linea Under23 - indicazioni importanti sul percorso anche per i professionisti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea Under 23 dei Mondiali di Ciclismo di Innsbruck 2018. Forse la gara più equilibrata di tutta la settimana iridata: non c’è un grande favorito, ci sarà spazio a continui attacchi e ne uscirà fuori sicuramente un grande spettacolo. Stesso tracciato dei professionisti tranne per il giro finale: 179 chilometri con il consueto tratto in linea e poi quattro giri nel circuito Olympia ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : prova in linea Under23. Sarà grande battaglia con tanti corridori di LIVEllo - gli azzurri ci provano : Domani si svolgerà la prova in linea Under23 maschile dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Sarà una corsa molto dura, che potrà dare delle indicazioni importanti anche sullo svolgimento della gara dei professionisti di domenica. Ci aspettiamo una corsa spettacolare nei 179,9 km da Kufstein a Innsbruck, visto anche l’altissimo livello dei corridori presenti. Andiamo quindi a scoprire il percorso e i favoriti della prova in linea ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2018 in DIRETTA : prova in linea juniores. Tutti contro Remco Evenepoel - il nuovo Merckx : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Mondiale di Ciclismo di Innsbruck 2018: oggi va in scena la prova in linea per quanto riguarda gli juniores uomini. Un uomo solo al comando: Remco Evenepoel ha dominato in lungo e in largo la stagione, vincendo praticamente in ogni dove, e poi ha dato spettacolo nella cronometro andandosi a prendere il titolo con oltre un minuto di vantaggio su Tutti i rivali. Il fenomenale belga, già paragonato ad ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2018 in DIRETTA : prova in linea femminile juniores. Un terzetto al comando con Barbara Malcotti! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prova in linea femminile juniores dei Mondiali 2018 di Ciclismo : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa gara. ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2018 in DIRETTA : prova in linea femminile juniores - azzurre a caccia del podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea femminile juniores dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Le giovani promesse del Ciclismo femminile si sfideranno in un duro percorso di 71,7 km da Rattenberg a Innsbruck, in cui dovranno affrontare lo strappo di Gnadenwald (2,6 km al 10,5%) e poi nel finale il circuito Olympia, lo stesso dei professionisti, caratterizzato dalla salita di Igls (7,9 km al 5,7%). Sarà quindi ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2018 in DIRETTA : cronometro maschile. Dumoulin e Dennis si giocano l’oro - De Marchi e Felline per l’Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro maschile dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Vivremo una spettacolare sfida contro il tempo su un impegnativo percorso di 52,5 km da Rattenberg a Innsbruck, cateterizzato dalla dura salita di Gnadenwald (4,9 km al 7,1%), che potrà risultare determinante per decretare il nuovo campione. L’atteso duello per l’oro è tra l’olandese Tom Dumoulin, che cercherà di difendere il ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2018 in DIRETTA : cronometro elite femminile. Olanda contro tutti - azzurre per un piazzamento : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro elite femminile dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Le migliori atlete del mondo si fronteggeranno in una sfida contro il tempo sui 27,8 km del percorso da Wattens a Innsbruck. Le olandesi saranno le grandi favorite per la conquista delle medaglie, con Annemiek Van Vleuten che cercherà di difendere il titolo, mentre Ellen Van Dijk e Anna Van der Breggen proveranno a scalzare ...

Mondiali ciclismo 2018 - Affini incassa il 4° posto nella crono U23 : “a questi LIVElli ci può stare” : nella crono uomini U23 ai Mondiali di Innsbruck, l’azzurro non ha rimpianti per un piazzamento di grande valore “Ci sono giornate come quella degli Europei, e giornate come oggi che non riesci a fare quello che volevi“. Risponde in questo modo alle domande della stampa Edoardo Affini, che ha appena perso la medaglia di bronzo per sei secondi nel mondiale crono Under 23. La prende con stile, il 22enne mantovano, già ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2018 in DIRETTA : cronometro Under23 - Leonardo Affini quarto. Domina Mikkel Bjerg - bene anche Matteo Sobrero - nono : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dei Mondiali 2018 di Ciclismo: ad Innsbruck, dopo le cronometro a squadre di ieri e la cronometro individuale femminile juniores di questa mattina, oggi pomeriggio tocca alla prova individuale maschile Under23, che vedrà al via 71 atleti, tra i quali i nostri Edoardo Affini, Alexander Konychev e Matteo Sobrero. La prova si svolgerà sulla distanza di 27.7 km, con un solo intermedio dopo 18.1 km, ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2018 in DIRETTA : cronometro juniores femminile - Vittoria Guazzini favorita : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro juniores femminile dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Vivremo un’avvincente sfida contro il tempo per la conquistata del titolo iridato su un impegnativo percorso di 20 km da Wattens a Innsbruck. L’Italia sogna di ripetere la straordinaria doppietta dello scorso anno, quando arrivò l’oro di Elena Pirrone e l’argento di Alessia Vigilia. La punta azzurra sarà Vittoria Guazzini, ...

Ciclismo - Eurosport trasmetterà LIVE i Mondiali di Innsbruck : Tutte le tappe della 91esima edizione dei Campionati del mondo di Ciclismo su strada saranno trasmesse live su Eurosport 1. L'articolo Ciclismo, Eurosport trasmetterà live i Mondiali di Innsbruck è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.