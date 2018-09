L' Inter si gode Lautaro | gol | ' egoismo' e il feeling con San Siro

L'Inter torna a correre. È già in zona Champions e si gode Lautaro : Milano - Tre punti, risposte positive, Lautaro Martinez trascinatore e una svolta netta alla stagione che può partire proprio da qui. La vittoria contro il Cagliari (2-0) chiude al meglio una dieci giorni da favola delL'Inter, che con i successi in fila contro Sampdoria, Fiorentina e Cagliari (oltre a quello di Champions con il Tottenham) si rimette in carreggiata "in corsa con le prime", come ammesso proprio da Luciano Spalletti alla vigilia ...