' L' immigrazione non è una sfida solo per i leader politici ma investe anche la Chiesa'

Decreto immigrazione - Salvini non sta lavorando sull’emergenza rom. La sta creando : Lunedi 24 settembre il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il “Decreto Salvini”, un provvedimento che accorpa i due decreti su Immigrazione e sicurezza. E’ stato presentato nel corso di una conferenza stampa, a margine della quale il ministro dell’Interno ha affermato: «L’obiettivo è chiudere tutti i campi rom entro la fine della legislatura». Dichiarazione apparentemente poco pertinente perché nulla viene scritto nel Decreto ...

immigrazione - Bersani a Di Martedì : 'Se quando arriva l'acqua non la dreni - ti inonda' : Sono tanti i temi toccati da Pier Luigi Bersani durante l'intervista a Di Martedì, nella puntata del 25 settembre. Dall'aver avvertito invano Matteo Renzi sull'avanzata della destra allo sbaglio di non concedere la protezioni umanitarie [VIDEO], dall'andare oltre alla 'logica del pop corn' alla demagogia di Matteo Salvini. Gli sbagli di Renzi: 'Con le sue riforme la Turchia ci farebbe un baffo' L'intervista, condotta da Giovanni Floris, inizia ...

Dl immigrazione - Fico : “Sicurezza si costruisce con i diritti - non solo con il bastone” : L'affondo di Fico sul decreto Sicurezza e Immigrazione: "La sicurezza si costruisce tramite la costruzione di altri diritti, come quello all'istruzione, all'acqua pubblica, a vivere in una citta' sana. Prendere il tema solo dalla parte del bastone significa fare una politica securitaria e non di sicurezza".Continua a leggere

immigrazione - il senatore M5s De Falco : “Via protezione umanitaria? Ho dubbi. E’ problema non ci siano più ong in mare” : “Sono molto perplesso sull’ipotesi di eliminare la protezione umanitaria”. “Ha ragione la Chiesa, l’associazione di migranti e sicurezza è suggestiva”. Poi “gli immigrati sono utili” e “chiudere i porti è un’antinomia”. E pure: “Il fatto che non ci siano più ong in mare è un problema”. A poche ore dall’arrivo del decreto Immigrazione in consiglio dei ministri, è ...

Germania - donna italiana denuncia : “Ufficio immigrazione mi ha intimato di trovare lavoro entro 15 giorni o sarò rimpatriata”. Non è un caso isolato : “Mi hanno comunicato che avevo quindici giorni di tempo, visto che non potevo provvedere a me stessa, per trovare un lavoro: altrimenti mi avrebbero rimpatriato e avrebbero pure pagato il viaggio a me e alle bambine, se non fossi stata in grado di poterlo pagare io”. A raccontare la vicenda a Cosmo, la trasmissione in italiano di Radio Colonia, è una donna italiana che si è trasferita in Germania nel 2013 e, dopo aver smesso di ...

Messico - Lopez Obrador : non combatteremo Trump sull'immigrazione : Il presidente eletto del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha dichiarato di non aver intenzione di contrastare il presidente americano Donald Trump sul tema dell'immigrazione. "Non lotteremo con ...

immigrazione e sicurezza confluiscono in unico testo - ma la sostanza non cambia : Un baratto, proprio così. Lungo la scrivania circolare di Palazzo Chigi, i ministri leghisti e quelli grillini, in tre ore di vertice, mettono in pratica il grande scambio che serve a salvare i due partiti e a tenere in piedi il governo sempre più slabbrato. È la linea anti crisi che si sono dati Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e tutti gli altri intorno al tavolo, consapevoli che la situazione si sta ingarbugliando sempre di ...

Cosa dice il Decreto Salvini sull'immigrazione - che non piace al Quirinale - : La parte politica riguarda invece le tensioni nella maggioranza: il Movimento 5 Stelle sembra frenare sul Decreto per ragioni che non riguardano necessariamente i suoi contenuti. Il braccio di ferro ...

Non c’è un’emergenza immigrazione dalla Tunisia : Che succede a Lampedusa con la riapertura della rotta tunisina e perché i dati smentiscono che si tratti di un fenomeno nuovo e preoccupante. Leggi

CS : a frenare aumento salari è bassa inflazione e non immigrazione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ungheria : continua la politica di immigrazione - nonostante la volontà dell'UE - : L'Ungheria continuerà la sua politica di immigrazione, nonostante i tentativi dell'Unione Europea di imporre sanzioni contro di Budapest, ha detto il ministro degli esteri ungherese Peter Sjaarto. "E' ...

Orban ha ribadito che l'Ungheria non diventerà mai un paese di immigrazione : ... 'Condannerete l'Ungheria che con il suo lavoro e il suo sangue ha contribuito alla storia della nostra magnifica Europa, che si è sollevata contro l'esercito più importante del mondo, quello ...

Orbán all Europarlamento 'Non accettiamo minacce e ricatti. Non saremo patria di immigrazione' : 'Condannerete l'Ungheria che con il suo lavoro e il suo sangue ha contribuito alla storia della nostra magnifica europea, che si è sollevata contro l'esercito più importante del mondo, quello ...