Lento miglioramento per Lele Spedicato dei Negramaro | prime risposte agli stimoli | gli

Lele Spedicato - emorragia cerebrale : come sta?/ Negramaro ultime notizie : “Lento miglioramento” : emorragia cerebrale, come sta Lele Spedicato dei Negramaro: il chitarrista ancora in prognosi riservato, su Facebook arrivano anche gli auguri e l'incoraggiamento di Vasco Rossi. Lele Spedicato continua a combattere in ospedale da lunedì, quando è stato ricoverato in seguito ad un malore. Il chitarrista dei Negramaro ha subito un drenaggio dell'emorragia cerebrale che gli è stata diagnosticata, quindi non è stato necessario un intervento ...

