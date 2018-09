lastampa

: L’elettrocardiogramma di Apple Watch Series 4 potrebbe non arrivare mai in Italia. - LaStampaTech : L’elettrocardiogramma di Apple Watch Series 4 potrebbe non arrivare mai in Italia. - LaStampaTech : L’elettrocardiogramma di Apple Watch Series 4 potrebbe non arrivare mai in Italia ?? - LaStampa : L’elettrocardiogramma di Apple Watch Series 4 potrebbe non arrivare mai in Italia -

(Di domenica 30 settembre 2018) ... doveper attivarla ha dovuto ottenere prima l'autorizzazione della Food and Drugs Administration, ma per avere il semaforo verde dalle analoghe autorità in giro per il mondo -compresa -...