Lele Spedicato | il chitarrista dei Negramaro sta meglio | news dall’ospedale

Negramaro - migliorano le condizioni del chitarrista Lele Spedicato : Dopo due settimane di condizioni stabili le condizioni del chitarrista della band dei Negramaro migliorano. A dare la notizia di un lento risveglio dal coma in cui Lele Spedicato è stato indotto dopo ...

Lele Spedicato dei Negramaro sta meglio : la bella notizia negli ultimi giorni : Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro, sta meglio e si sta risvegliando. Emanuele "Lele" Spedicato, ricoverato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dal 17 settembre a causa di una emorragia cerebrale, da qualche giorno risponde agli stimoli in maniera intenzionale--La notizia del miglioramento dello stato di salute di Lele Spedicato è stata confermata da fonti mediche dopo essere circolata nella cerchia più stretta del chitarrista dei ...

Chi è Clio Evans - la moglie di Lele Spedicato : Clio Evans è la moglie di Emanuele “Lele” Spedicato, il chitarrista dei Negramaro, colpito da un’emorragia cerebrale. Classe 1981, Clio è un donna solare e dinamica, con una grande voglia di vivere e un’anima artistica. Suo padre è inglese, mentre sua madre è greca, ma lei è nata a Rom dove si è diplomata in stilista di moda. In seguito ha conseguito la laurea in Lingue e Culture straniere, coltivando la passione per il ...

Lele Spedicato - struggente messaggio d'amore della compagna Clio : 'Forza amore mio' : Clio Evans , compagna di Lele Spedicato , il chitarrista dei Negramaro colpito da emorragia cerebrale, condivide con i fan un messaggio d'amore per lui. 'Già due volte, per esperienze personali, la ...

