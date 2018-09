Lele Spedicato dei Negramaro sta meglio | la bella notizia negli ultimi giorni

Lele Spedicato dei Negramaro sta meglio - cresce la speranza : cosa è successo negli ultimi giorni : Lele Spedicato , il chitarrista dei Negramaro , sta meglio e si sta risvegliando. Emanuele 'Lele' Spedicato , ricoverato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dal 17 settembre a causa di una emorragia ...

Lele Spedicato dei Negramaro sta meglio : cresce la speranza : Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro, sta meglio e si sta risvegliando. Emanuele "Lele" Spedicato, ricoverato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dal 17 settembre a causa di una...

Lele Spedicato dei Negramaro - le ultime notizie a una settimana dal ricovero : Come sta Lele Spedicato ? Il chitarrista dei Negramaro è stato ricoverato una settimana fa, e i fan continuano a chiedere degli ultimi aggiornamenti sulla sua salute. 'È passata già una settimana, ...

Lele Spedicato dei Negramaro - news a una settimana dal ricovero : Come sta Lele Spedicato ? Il chitarrista dei Negramaro è stato ricoverato una settimana fa, e i fan continuano a chiedere degli ultimi aggiornamenti sulla sua salute. 'È passata già una settimana, ...

NEGRAMARO - COME STA Lele SPEDICATO/ Emorragia cerebrale : papà tra qualche mese - la speranza della moglie Clio : NEGRAMARO, coma sta LELE SPEDICATO dopo Emorragia cerebrale? Attesa per nuovo bollettino medico: la prognosi resta riservata, ma le condizioni sono stazionarie. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 14:38:00 GMT)

Chi è Clio Evans - la moglie di Lele Spedicato : Clio Evans è la moglie di Emanuele “Lele” Spedicato, il chitarrista dei Negramaro, colpito da un’emorragia cerebrale. Classe 1981, Clio è un donna solare e dinamica, con una grande voglia di vivere e un’anima artistica. Suo padre è inglese, mentre sua madre è greca, ma lei è nata a Rom dove si è diplomata in stilista di moda. In seguito ha conseguito la laurea in Lingue e Culture straniere, coltivando la passione per il ...

NEGRAMARO - COME STA Lele SPEDICATO/ Emorragia cerebrale : la moglie ringrazia i fan per la vicinanza : NEGRAMARO, coma sta LELE SPEDICATO dopo Emorragia cerebrale? Attesa per nuovo bollettino medico: la prognosi resta riservata. Ultime notizie.

Negramaro - coma sta Lele Spedicato/ Emorragia cerebrale : attesa per nuovo bollettino medico : Negramaro, coma sta Lele Spedicato dopo Emorragia cerebrale? attesa per nuovo bollettino medico: la prognosi resta riservata, ma le condizioni sono stazionarie. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 05:38:00 GMT)

Lele Spedicato - emorragia cerebrale : come sta?/ Negramaro ultime notizie : “lento miglioramento” : emorragia cerebrale, come sta Lele Spedicato dei Negramaro: il chitarrista ancora in prognosi riservato, su Facebook arrivano anche gli auguri e l'incoraggiamento di Vasco Rossi. Lele Spedicato continua a combattere in ospedale da lunedì, quando è stato ricoverato in seguito ad un malore. Il chitarrista dei Negramaro ha subito un drenaggio dell'emorragia cerebrale che gli è stata diagnosticata, quindi non è stato necessario un intervento ...

Lele Spedicato - COME STA DOPO EMORRAGIA CEREBRALE/ Negramaro ultime notizie : Asl - “prognosi resta riservata” : EMORRAGIA CEREBRALE, COME sta LELE SPEDICATO dei Negramaro: il chitarrista ancora in prognosi riservato, su Facebook arrivano anche gli auguri e l'incoraggiamento di Vasco Rossi(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 14:46:00 GMT)

Lele Spedicato - struggente messaggio d'amore della compagna Clio : 'Forza amore mio' : Clio Evans , compagna di Lele Spedicato , il chitarrista dei Negramaro colpito da emorragia cerebrale, condivide con i fan un messaggio d'amore per lui. 'Già due volte, per esperienze personali, la ...

Clio Evans - la moglie di Lele Spedicato dei Negramaro/ "Grazie per l'ondata di amore" : fan al suo fianco : Clio Evans, la moglie di Lele Spedicato dei Negramaro. Ultime notizie, un toccante messaggio su Instagram:"Grazie per l'ondata di amore": fan al suo fianco(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 13:16:00 GMT)

“Già due volte…” . Clio Evans - sui social le lacrime della moglie di Lele Spedicato : A pochi giorni dall’emorragia celebrale che ha colpito Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro ricoverato al Vito Fazzi di Lecce su Instagram arrivano le parole di Clio Evans. «Già due volte, per esperienze personali, la natura… il corso degli eventi mi hanno messa davanti all’ineluttabilità della vita. E alla consapevolezza della fragilità umana. Ma adesso è diverso perché lo STOP/PAUSE è accaduto alla persona più bella che io abbia ...

Negramaro in ansia per Lele Spedicato - le lacrime della moglie del chitarrista : «Sei il mio tutto» : Le lacrime della moglie di Lele Spedicato, chitarrista dei Negramaro ricoverato al Vito Fazzi di Lecce a seguito di un'emorrogia cerebrale. «Già due volte, per...