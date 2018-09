Legambiente – Puliamo il mondo 2018

Legambiente Lazio : continua la campagna “Puliamo il mondo” : “Grandi lavori di Puliamo il Mondo a Roma e nel Lazio dove i circoli di Legambiente Lazio stanno animando centinaia di iniziative in tutta la Regione. Nella Capitale le azioni messe in campo dai circoli Ostia Litorale Romano, Città Futura, Garbatella, Monteverde, Gea, Perseidi, Aniene, Parco della Cellulosa, Ecoidea; nel resto del Lazio le azioni sono state promosse dai circoli Terre di Veio a Formello, Le Rondini di Anzio, Castelnuovo di ...

Rifiuti - Legambiente : al via la XXVI campagna 'Puliamo il mondo' : Roma, 28 set., askanews, - 'Puliamo il Mondo è una giornata che mette in campo le grandi risorse civiche dell'Italia. Un'occasione concreta per riappropriarci dei nostri territori con un atto di amore ...

'Puliamo il mondo' - volontari Legambiente in piazza nel weekend : Il Circolo di Legambiente Trani in occasione della campagna nazionale 'Puliamo il Mondo 2018…anche dai pregiudizi', sabato 29 settembre alle ore 10 si ritroverà in località Boccadoro e in ...