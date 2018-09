Le notizie del giorno – Nuova destinazione in Serie A per il dirigente Marotta

calcioweb.eu

: Non ero entusiasta del reddito di cittadinanza, ma l’assurdità delle critiche di chi lo attacca pregiudizialmente m… - lucatelese : Non ero entusiasta del reddito di cittadinanza, ma l’assurdità delle critiche di chi lo attacca pregiudizialmente m… - sole24ore : Perché la “manovra del popolo” verrà pagata soprattutto dai giovani - OfficialASRoma : 3?0? foto giallorosse della vittoria nel Derby! ?? -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Ledel– Come un fulmine a ciel sereno. Nella serata di ieri è stato comunicato ufficialmente l’addio alla Juventus da parte delBeppe, un annuncio che può essere considerato assolutamente a sorpresa. Grande prestazione del club bianconero contro il Napoli e successo che ha permesso alla squadra di Allegri di allungare in classifica. Poi la notizia shock del divorzio tra la Juventus e. La causa principale va trovata nelle divergenze con Andrea Agnelli in particolar modo sulla gestione del club. Le operazioni estive di mercato hanno portato alla rottura finale, in particolar modo l’operazione Cristiano Ronaldo ma anche al doppia operazione Caldara-Higuain con il Milan,avrebbe voluto bloccare tutto con la cessione del Pipita al Chelsea e non ai rossoneri. Per il ruolo di sostituto si era fatto il nome di Zidane ma ...