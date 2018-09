Le Iene | prima puntata | Toffa ignora le polemiche sul cancro dono | Monteleone tenta il ...

Le Iene Show 2018 - servizi prima puntata/ Diretta : occhi puntati su Nadia Toffa (30 settembre) : Le Iene Show, anticipazioni e servizi 30 settembre: Nadia Toffa torna in onda con Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. Le inchieste della nuova stagione.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 21:20:00 GMT)

Carolyn Smith difende Nadia Toffa a Domenica In : la iena fa un passo indietro prima del ritorno de Le Iene : Mancano poche ore al ritorno de Le Iene Show su Italia1 e Nadia Toffa non solo sarà nuovamente in campo come inviata ma anche alla conduzione della puntata della Domenica sera. Le polemiche però restano soprattutto dopo quello che è stato detto per il lancio del suo libro ovvero che il tumore è un dono e che lei lo ha accolto come tale. Sicuramente nessuno si sarebbe aspettato queste parole da parte della Toffa, non dopo le sua battaglie, e la ...

Se la Juve vIene sempre prima di tutto : Lo straordinario show di Ronaldo e il clamoroso addio di Marotta scandiscono l'inarrestabile avanzata dei Campioni d'Italia e l'implacabile legge non scritta della società da 95 anni ininterrottamente ...

Manovra - Salvini : diritto al lavoro vIene prima di minacce Ue : Milano, askanews, - "Sono orgoglioso di aver restituito il diritto alla vita, alla speranza, al lavoro milioni di italiani che li avevano persi. In questa Manovra c'è l'aumento alle pensioni di ...

Migranti e reddito - la Cei contro governo : “Dl Salvini è penalizzante. Attenti a false promesse - vIene prima il lavoro” : Un decreto “molto restrittivo nei confronti dei Migranti” e un reddito di cittadinanza “che è una cosa buona, ma Attenti al debito pubblico, meglio creare lavoro“. La Conferenza episcopale italiana (Cei) non risparmia le critiche al governo a guida M5S-Lega e si concentra in particolar modo sul decreto sicurezza, ribattezzato “decreto Salvini”, e i progetti pentastellati sul reddito di cittadinanza. La ...

Le Iene Show - da domenica le nuove puntate in prima serata Tv su Italia 1 : La prima puntata della nuova edizione de Le Iene Show andrà in onda domenica 30 settembre 2018, in prima serata Tv, su Italia 1. Ogni settimana il programma sarà in video con due puntate: nel prime-time della domenica, con Nadia Toffa come conduttrice, affiancata dalle Iene Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma, e nello stesso orario del mercoledì, con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino come conduttori affiancati dalla Gialappa's Band. Sia ...

Grande Fratello Vip 3 - Eleonora Giorgi : "Prima dell'attrice vIene la mamma" : ...

Spider-Man mantIene la prima posizione nella classifica software italiana : Senza troppe sorprese, anche questa settimana l'apprezzato Spider-Man di Insomniac Games ha mantenuto la testa nella classifica software italiana.Il gioco ha già stabilito un importante record, vendendo 3.3 milioni di copie in 3 giorni e diventando così l'esclusiva PS4 venduta più velocemente fino ad oggi.Il podio della classifica italiana relativa alla week week 37 del 2018 è chiuso da Shadow of the Tomb Raider e NBA 2K19.Read more…

Don’t worry - sono disabile e ho capito che al cinema l’handicap vIene prima della persona : di Stefano Sacchetti Parlare di disabilità è sempre difficile. Nonostante ci siano state alcune conquiste sul piano giuridico, civile e culturale, in diversi contesti c’è ancora parecchio lavoro da fare. In che modo? Ogni ambiente ha la sua risposta e la sua soluzione. Il cinema è sicuramente un mezzo nobile per puntare il faro su questioni simili e – data la sua costituzione come medium di massa – non ha esitato a parlare di ...

Orban - il Parlamento Ue vota a favore delle sanzioni all’Ungheria : è prima volta che intervIene contro uno Stato membro : Il Parlamento europeo ha approvato con la maggioranza dei due terzi la relazione Sargentini sulla minaccia allo Stato di diritto in Ungheria, dando così il via libera all’applicazione dell’articolo 7 dei Trattati, che nella sua fase più avanzata può condurre a sanzioni contro il Paese. A favore hanno votato 448 eurodeputati, 197 si sono espressi contro, 48 si sono astenuti, per un totale di 693 votanti. Ora dovranno esprimersi i rappresentanti ...

Mondiali : Silvana Stanco vince il Bronzo nel Trap e ottIene la prima carta olimpica per Tokyo 2020 : Silvana Stanco , 119, , Jessica Rossi , 115, e Alessia Iezzi , 109, hanno stabilito anche il nuovo record del mondo con 343 piattelli.

Alessia Marcuzzi - fuga a Formentera col marito prima di tornare a condurre Le Iene : prima di tornare al timone de ' Le Iene' Alessia Marcuzzi si è regalata una vacanza assieme al marito. Alessia infatti da settembre, come anticipato da 'Tv, sorrisi e canzoni', dovrebbe sostituire ...

Salvini - prima vIene benessere italiani : 03.59 Il vincolo del 3% "lo sfioreremo dolcemente, come i leghisti sanno fare,senza superarlo". Così il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, dal palco della Berghem Fest di Alzano Lombardo. "Cercheremo di rispettare tutti i vincoli imposti dall'Europa, ma prima viene il benessere dei cittadini italiani" ha aggiunto Salvini. Il leader del Carroccio è poi intervenuto sul rischio del blocco dei fondi della Lega: "Rispettiamo il ...

Bergamo - la scuola estiva in corsia per i malati del Papa Giovanni vIene riconosciuta : prima in Italia : Tutto è nato dall'idea di una ragazza morta a soli 14 anni dopo una lunga malattinai: con la covenzione tra Usp e ospedale esami di riparazione dal letto