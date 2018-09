Le azzurre battono anche il Canada

Mondiale volley - esordio ok per l'Italia : le azzurre battono 3-0 la Bulgaria : Si sa, chi ben comincia è a metà dell'opera. E le azzurre del volley sperano sia proprio così. Le ragazze di Mazzanti, all' esordio nel Mondiale di pallavolo in Giappone, si sbarazzano della Bulgaria ...

Volley : le azzurre battono l'Olanda in amichevole al tie break : COSTA VOLPINO , BERGAMO, - Prova di carattere, pur infarcita di qualche sbavatura, per l' Italia di Mazzanti , in preparazione per i campionati del Mondo, che nella prima delle tre amichevoli che la opporrà per tre volte a Costa Volpino all' Olanda , si è imposta in rimonta al tie break per 3-2 , 23-25, 27-25, 19-25, 25-15, 15-13, . Dopo aver ...