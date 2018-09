Lazio | domani la ripresa | Inzaghi ritrova Radu

Crollo Genova - Regione Lazio : domani bandiere a mezz'asta : Roma, 17 ago., askanews, - In segno di lutto per le vittime del Crollo del Ponte Morandi di Genova e di rispetto nei confronti delle tante famiglie coinvolte in questa tragedia, la Regione Lazio terrà ...

Dal no al Napoli alla sfida di domani : Ciro 'nnammurato della Lazio : Non è core 'ngrato, è solo laziale 'nnammurato. Non basta che De Laurentiis ci abbia ripensato, Immobile adesso sta bene alla Lazio ed è pronto ancora a dare il massimo. Subito contro il suo Napoli ...

MILINKOVIC-SAVIC - JUVENTUS O MILAN?/ Ultime notizie - domani Inzaghi annuncerà la permanenza alla Lazio? : Sergej MILINKOVIC-SAVIC è destinato a rimanere alla Lazio: Claudio Lotito chiede 120 milioni per il suo cartellino, anche la JUVENTUS e il Milan sembrano aver mollato la trattativa(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 22:08:00 GMT)

Lazio - ecco Correa : l'argentino sbarca a Roma - domani le visite : E' stato accolto all'aeroporto di Fiumicino da cori e applausi, Joaquin Correa. 'El Tucu', così è soprannominato il trequartista, è atterrato nella Capitale con un volo proveniente dalla Spagna nella ...

Calciomercato Lazio - ipotesi Correa. Stallo per Gomez - domani arriva Ibañez : Aumentare la qualità offensiva: è questo l'obiettivo attuale di Igli Tare, direttore sportivo della Lazio. Sono diversi i calciatori valutati, per comprendere la soluzione migliore per qualità e ...