L' antipasto della manovra | da domani bollette più care

(Di domenica 30 settembre 2018) Alla faccia del cambiamento dei cinquestelle. A prima vista questa folleè buona solo a metterlo in tasca ai cittadini. Lo dimostra il fatto che proprio daaumentano luce e gas. Ovvia, con un aggravio per l'elettricità del 7,6% e per il gas del 6,1%. Un aumento delle tariffe energetiche che peserà, e di molto, sui conti delle famiglie, oltre che delle imprese ovviamente.Secondo uno studio dell'Unione Nazionale Consumatori, per una famiglia tipo significa pagare in più, su base annua (non, quindi, secondo l'anno scorrevole, ma dall'1 ottobre 2018 all'1 ottobre 2019), 42 euro per la luce e 67 euro per il gas. Una spesa maggiore pari a 109 euro all'anno. "Si tratta di rialzi da record che avranno effetti pesanti sulle famiglie", avverte Marco Vignola, responsabile del settore energia dell'Unione Nazionale Consumatori.Nel 2018 le famiglie hanno subìto un aumento delle ...