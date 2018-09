L' addio di Marotta | decisivo Cr7 E la Juve per sostituirlo pensa ad uno tra Nedved e

Juventus - l’addio di Marotta arriva come un fulmine a ciel sereno : i motivi della clamorosa rottura con Agnelli : L’amministratore delegato della Juventus è stato messo alla porta dal presidente bianconero, tanti i motivi alla base di questa clamorosa separazione Un fulmine a ciel sereno, una rottura insanabile che scuote la dirigenza della Juventus. Beppe Marotta tra poco meno di un mese non sarà più l’amministratore delegato del club bianconero, ricoprirà un incarico diverso per volontà del presidente Agnelli, che ha cominciato dal suo ...

Marotta fa il punto sulla Juve : lo scambio Bonucci-Caldara - l’addio di Marchisio e la rivale nerazzurra : Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, ha parlato delle mosse di mercato messe a segno dal club in estate “C’è stato un confronto spontaneo e rispettoso con Marchisio. Le possibilità di giocare rispetto al passato erano basse e abbiamo ritenuto giusto comunicarglielo. Lui ha preso la sua decisione e gli auguriamo il meglio. Lo ringraziamo anche per quello che ha rappresentato per la Juventus, come uomo e come ...