La xenofobia non è un affare linguistico

Lui ministro razzista - lei rifugiata : quando non è solo l’amore ma anche la logica a sconfiggere la xenofobia – L’istantanea : Succede in Norvegia. Lui, uomo bianco, panciuto, maturo, abbastanza ricco e molto razzista , si innamora di una giovane dalla pelle color ambra, molto bella, rifugiata per motivi politici. Lui, Per Sandberg, 58 anni, deputato da oltre venti, è anche ministro della Pesca e ha un curriculum xenofobo di tutto rispetto. Lei, Bahareh Letnes, 28 anni, iraniana, dagli occhi verde smeraldo, risponde al l’amore imprevisto e improvviso con l’amore . La ...

Ma non c'è emergenza xenofobia Una costante senza impennate recenti : Tra chi parla di "emergenza razzismo", come Matteo Renzi, e chi definisce l'allarme "sciocchezze", come Matteo Salvini, c'è la realtà raccontata dai numeri. Che rivelano un'Italia dove il trend di aggressioni e di atti discriminatori nei confronti di extracomunitari si mantiene costante di anno in anno. I dieci episodi che si sono susseguiti in pochi giorni hanno sollevato il timore di un razzismo dilagante oltre che un'ondata di accuse al ...