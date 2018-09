La storia della prima foto caricata su Instagram | quando il social ancora non esisteva

La storia della vegetazione terrestre potrebbe aiutarci a trovare vita su altri pianeti : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

TV - Rai storia : “Italia : viaggio nella bellezza” racconta i guardiani della bellezza - dalla parte del patrimonio : Un viaggio alla scoperta dei “guardiani della bellezza” attraverso le storie di grandi personaggi che hanno dedicato la loro vita alla ricerca e alla tutela dei nostri beni culturali. Gli archeologi e i soprintendenti pionieri – che si sono schierati, spesso in epoche e in contesti difficili, sempre “dalla parte del patrimonio” – sono i protagonisti di “Italia: viaggio nella bellezza”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 1 ottobre ...

Dalla sfida al Cremlino ai polli della famiglia Sasin : sessant'anni di storia della Nasa : Che infatti, da allora, si è rifatta un'autorevolezza con i successi delle sue sonde e delle sue missioni spaziali automatiche , che portano l'eco dell'esistenza degli uomini e della loro scienza tra ...

Roma. Nuovi appuntamenti con la storia alla Casa della memoria : Proseguono, alla Casa della memoria e della storia, gli approfondimenti sulla storia del Novecento italiano con Nuovi appuntamenti. Martedì 2 ottobre

LA CAPPELLA SISTINA/ Alberto Angela con Gigi Proietti : la storia (Ulisse : il piacere della scoperta) : La CAPPELLA SISTINA, segreti e storia di una delle meraviglie d'Italia. Da tutto il mondo vengono ad ammirare quello che è un vero e proprio capolavoro dell'arte internazionale.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 21:09:00 GMT)

Elisabetta Canalis a Verissimo / Foto : "George Clooney? La storia più importante della mia vita è con Brian" : Elisabetta Canalis oggi pomeriggio sarà ospite a Verissimo per ripercorrere i suoi primi 40 anni: il successo, la maternità e la nuova avventura sul set de L'Isola di Pietro.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 19:32:00 GMT)

Di Maio : "Nel Def più grande piano di investimenti della storia" : Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico del Governo Conte, è stato stamane ospite di Maria Latella nel programma L'intervista di SkyTg24 poi ha parlato anche al Global Forum per la democrazia diretta.Alla giornalista di Sky, Di Maio ha detto:"Appena il Def sarà pubblicato si vedrà che c'è il più grande piano di investimenti della storia italiana"Poi, alle domande sulle reazioni che ieri i mercati hanno ...

Superbike – Jonathan Rea fa la storia : 4° titolo Mondiale - è il più vincente della storia : Jonathan Rea trionfa al termine di Gara 1 a Magny-Cours e conquista il 4° titolo consecutivo in Superbike: l’inglese è il pilota più vincente di sempre Grazie al quinto posto di Chaz Davies, ottenuto al termine di una gara ben al di sotto delle aspettative, Jonathan Rea ha ottenuto la certezza matematica di essere entrato nella storia. Il pilota inglese, al termine della vittoria di Gara 1 a Magny-Cours, si è laureato campione del mondo ...

Breve storia della rottura tra i padri di WhatsApp e Mark Zuckerberg : Parla Brian Acton. Per anni il co-fondatore di WhatsApp è stato in disparte. Il volto pubblico è sempre stato l'altro 'padre', Jan Koum. Il nome di Acton ha circolare soprattutto da quando ha lasciato ...