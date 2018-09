La spesa inutile che non crea investimenti

ilgiornale

: RT @EugenioCardi: Si farà sesso tutti i giorni Sarà Natale 3 volte l'anno La spesa sarà gratuita per tutti Non si pagheranno più bollette N… - Deutsche_1971 : RT @EugenioCardi: Si farà sesso tutti i giorni Sarà Natale 3 volte l'anno La spesa sarà gratuita per tutti Non si pagheranno più bollette N… - Juls27n : @CarloCalenda Basta zitto e abbozza è inutile che fai la lista della spesa di quello che hai fatto tu nella vita. - Fatslaf : RT @EugenioCardi: Si farà sesso tutti i giorni Sarà Natale 3 volte l'anno La spesa sarà gratuita per tutti Non si pagheranno più bollette N… -

(Di domenica 30 settembre 2018) La bandiera bianca sventolata dal ministro Tria sul balcone di Palazzo Chigi alla faccia degli "Hurrah!" dei Cinquestelle è la conferma che il governo gialloverde ha rotto gli argini perché - con il rapporto deficit/Pil al 2,4% come preteso dal tandem Di Maio-Salvini - venerdì le ripercussioni sono state immediate sui mercati finanziari. E per fortuna che, al ministero dell'Economia, non siede, almeno ufficialmente, l'euroscettico Savona: in quel caso dove saremmo arrivati?È vero, se il fantomatico rapporto si fosse davvero fermato al 2%, come il ministro dell'Economia tuttora in carica sembrava disponibile ad arrivare, non sarebbero stati disponibili almeno 5 miliardi che, invece, servono per mantenere qualche promessa fatta agli elettori da Cinquestelle "in primis" e Lega, ma, tirando così la corda, "l'effetto-boomerang" rischia di essere devastante per le nostre casse. Possiamo anche ...