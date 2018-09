La spending review | tagli alla spesa per 3 miliardi | task force per ridurre gli sgravi

Reddito di cittadinanza - il M5S a caccia di risorse vuole la spending review europea : Tagli da 830 milioni per dirottarne oltre 600 al Fondo sociale europeo per i programmi che possono contribuire a finanziare misure anti-povertà...

[Il punto] Legge di Bilancio - Di Maio con le spalle al muro ma la spending review può salvare il M5s : Di Maio e Salvini hanno preso precisi impegni in merito con gli elettori, anche perché non farlo avrebbe ripercussioni devastanti sulla domanda dei consumi e dunque sulla già fragile economia ...

spending review - Cottarelli avverte : "Si rischiano tagli lineari" : Poi, precisa che "le conseguenze sarebbero anche più gravi", comportando una perdita di accesso dell'Italia al mercato, ma ciò "sarebbe una catastrofe per l'economia mondiale, non soltanto per noi" . ...