La principessa Tiana ' sbiancata' torna nera dopo le accuse di razzismo alla Disney

lapresse

: RT @repubblica: Se la principessa Tiana si 'sbianca' e la rete si infuria. Disney fa un passo indietro su 'Ralph spacca Internet' [news agg… - JanaC05 : RT @repubblica: Se la principessa Tiana si 'sbianca' e la rete si infuria. Disney fa un passo indietro su 'Ralph spacca Internet' [news agg… - zazoomblog : Se la principessa Tiana si sbianca e la rete si infuria. Disney fa un passo indietro su Ralph spacca Internet -… -

(Di domenica 30 settembre 2018) Il film d'animazione'Ralph spacca internet. Ralph Spaccatutto 2 ' ha il suo destino nel nome: ha scatenato una bufera online. Non per il suo successo, o almeno non ancora visto che la ...