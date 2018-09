La prima vittoria di Hitler sull' Austria è un gran romanzo e spiega perfino la crisi dei

Liga - torna a vincere il Valencia : 1-0 alla Real Sociedad e prima vittoria stagionale : TORINO - Basta un gol al Valencia per raggiungere la prima vittoria e mandare un'importante segnale a United e Barcellona . Dopo una sfilza di quattro pareggi consecutivi gli uomini di Marcelino ...

Liga - torna a vincere il Valencia : 1-0 alla Real Sociedad e prima vittoria stagionale : ROMA - Basta un gol al Valencia per raggiungere la prima vittoria e mandare un'importante segnale a United e Barcellona . Dopo una sfilza di quattro pareggi consecutivi gli uomini di Marcelino ...

Il Campobasso batte il Francavilla : prima vittoria stagionale per i rossoblù : I Lupi agguantano i primi tre punti e guardano fiduciosi al prossimo appuntamento a Santarcangelo di Romagna. Partita vivace al Romagnoli con gli avversai che prima pareggiano ma poi cedono il passo ...

Risultati Serie A 5ª giornata – Roma in caduta libera - prima vittoria del Bologna : poker Lazio - colpo Udinese : Verdetti importanti nelle tre gare del pomeriggio: continua il periodo no della Roma, sconfitta a Bologna; vittoria per la Lazio sul Genoa, colpo Udinese in casa del Chievo Dopo la vittoria del Napoli sul campo del Torino nel lunch match, il pomeriggio della 5ª giornata di Serie A prosegue con tre incontri che regalano dei verdetti molto importanti. Prosegue il momento no della Roma che subisce la sua seconda sconfitta delle prime 5 gare ...

Il Città di Torregrotta rimonta il Giardini Naxos alla fine ci pensa Varrica a regalare la prima vittoria ai giardinesi. : Sembra tutto facile al termine dei primi 45' per il Giardini Naxos, invece, nella ripresa il ritorno del Città di Torregrotta ha fatto tremare i ragazzi di mister Francesco Brunetto che alla fine con ...

Fiorentina primavera - vittoria di misura sull'Udinese - finisce 2-1 : Firenze, 22 settembre 2018 - Al "Bozzi" alle Due Strade la Fiorentina Primavera supera di misura l' Udinese grazie a un gol per tempo, nel primo di Vlahovic su rigore e nella ripresa di Koffi. Montiel ...

Serie A – prima vittoria casalinga per il Parma : gol incredibile di Gervinho : Parma super nella quinta giornata di Serie A contro il Cagliari: gol incredibile di Gervinho Prima vittoria casalinga e seconda di fila in stagione per il Parma che, tra le mura amiche del ‘Tardini’, supera 2-0 il Cagliari in un match della quinta giornata di Serie A. A decidere la partita in favore dei ducali le reti di Inglese al 20′ del primo tempo e Gervinho al 2′ della ripresa. In classifica gli emiliani ...

Inter - la Champions ritrovata e la prima vittoria : sempre nel segno di Vecino : Da Vecino a Vecino, tutto in 121 giorni. Tanti ne sono trascorsi dal gol di testa del centrocampista uruguaiano all'Olimpico di Roma che ha piegato la Lazio, consegnando all'Inter la qualificazione in Champions League. E nel massimo trofeo continentale, una squadra definita 'allo sbando' dopo la falsa partenza in campionato, ritrova il bandolo della matassa e batte il favorito Tottenham. L'uomo del destino, il talismano Interista, è sempre ...

DIRETTA / Chievo Fiorentina primavera (risultato finale 0-4) : vittoria viola firmata Montiel e Vlahovic : DIRETTA Chievo Fiorentina Primavera, risultato finale 0-4: vittoria netta dei viola nella prima giornata del campionato 1, il cambio di passo ospite avviene dopo l'ora di gioco(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 17:19:00 GMT)

L’Inter torna in Champions dopo 6 anni - inizio in salita con il Tottenham : su Sisal Matchpoint gara incerta. Buona la prima per il Napoli - vittoria a 1.43 con la Stella Rossa : dopo 6 anni, L’Inter torna a calcare il palcoscenico della Champions League. Un ritorno che si preannuncia complicato, sia per l’attuale condizione dei nerazzurri – una sola vittoria in campionato in 4 giornate – che per il girone di ferro che gli è capitato in sorte. Gli uomini di Spalletti infatti, dovranno vedersela nel Gruppo B con il Tottenham, il Barcellona di Messi e il Psv campione d’Olanda. Si comincia subito in salita ...

RISULTATI SERIE B/ Classifica aggiornata : prima vittoria per il Palermo - Foggia ko! : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite della terza giornata. Il Verona segna quattro gol al Carpi, tris della Salernitana contro il Padova(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 23:07:00 GMT)

Lazio - Inzaghi : 'Bene la vittoria - ma dovevamo chiudere prima la partita' : Per questo dico che nell'economia della gara ci stava bene il pareggio. Non siamo stati fortunati in alcune situazioni. Spero che la squadra non ne risenta a livello emotivo. Siamo bravi a giocare ...

prima vittoria ufficiale per l'Amen Scuola Basket Arezzo - Synergy ko 83-76 : Amen Scuola Basket Arezzo-Synergy Basket Valdarno 83-76 Parziali: 17-22; 44-41; 61-54 Amen: Baracchi ne, Dolfi 14, Cutini 19, Kirlys 19, Gramaccia 18, Ghini, Bianchi 5, Calzini ne, Castelli 1, ...

Diretta / Cremonese Spezia (risultato finale 2-0) streaming video Dazn : prima vittoria per i lombardi : Diretta Cremonese Spezia, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca allo Zini, valida per la terza giornata della Serie B(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 19:53:00 GMT)