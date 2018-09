Mondiali Volley 2018 – Che show a Torino! La Polonia si conferma campione del mondo - applausi per il Brasile [GALLERY] : La Polonia si conferma campione del mondo: Brasile ancora una volta ko in finale contro i polacchi! Festa a Torino per la finale dei Mondiali di Volley 2018 Nonostante l’eliminazione della Nazionale italiana ad un passo delle semifinali, l’Italia ha risposto presente a Torino, riempiendo il palazzetto italiano per la finalissima dei Mondiali di Volley 2018. Dopo la vittoria degli Stati Uniti sulla Russia per la finalina per il ...