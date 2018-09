La manifestazione del PD in piazza a Roma | “Governo irresponsabile”

manifestazione Pd a Roma - l’appello della Kyenge scatena la polemica : La Manifestazione del Pd [VIDEO]a Roma di domani, 30 settembre, sta vivendo una vigilia abbastanza movimentata. Tra le varie polemiche innescate, la più singolare è quella scatenata da Giuseppe Cruciani. Il conduttore del programma radiofonico di Radio24, La Zanzara, ha messo in onda, durante la puntata di venerdì scorso, un audio in cui la voce di Cécile Kyenge, membro autorevole del Partito Democratico, nonché ex ministro dell’Integrazione del ...

Basket - Supercoppa : Milano a caccia del tris nella manifestazione : La ricerca delle perfezione ruota attorno al numero perfetto. Il «tre» per i pitagorici e pure per la Milano campione d'Italia suggestionata dall'idea del filotto. nella Supercoppa che oggi apre la ...

manifestazione Pd : domenica a Roma in piazza del Popolo con 6 treni - 200 pullman e tutti i 'big' : Roma - Con gli impegni sulla manovra appena sottoscritti in Consiglio dei Ministri , la Manifestazione del Partito Democratico di domani, in piazza del Popolo, alle 14,, si carica di nuove aspettative.

Martina incontra giovani dem domenica prima della manifestazione : Durante l'incontro, promosso da Classedem e giovani Democratici, si discuterà del ruolo dei giovani nella politica e nel futuro del nostro Paese. Saranno presenti le associazioni giovanili che ...

"L'Italia che non ha paura" - alla manifestazione del Pd pullman anche dal Molise : Noi crediamo nella scienza e nel lavoro di medici e ricercatori, mentre il Governo asseconda fanatismi medioevali. Nello stesso tempo, ribadiamo l'urgenza di un rinnovato impegno educativo contro l'...

Cuneo-Nizza - quella del 6 ottobre sarà una manifestazione "storica" : Aumentano ad una velocità incredibile le firme di chi appoggia la petizione lanciata dal Comitato franco-italiano per la difesa e lo sviluppo della Cuneo-Nizza contro la chiusura annunciata da Sncf, ...

Dalla Spezia e Sarzana a Roma per la manifestazione del Pd : Scendiamo in piazza perché tante persone vogliono un Paese diverso: più giusto, più forte, più solidale, aperto al mondo e al futuro. Le paure e le preoccupazioni che hanno i cittadini vanno ...

Mariannina Coffa Caruso : una manifestazione per conoscere una figura impegnata nelle battaglie culturali e sociali del Risorgimento italiano : Il Prof Manlio Corselli professore di Filosofia Politica Facoltà di Scienze politiche di Palermo. la dott.sa Enza Pisa Segretario FLAI CGIL responso coordinamento donne, la dott.sa Daniela Crimi ...

Nicaragua - 16enne morto durante manifestazione dell'opposizione : Un 16enne morto e altre sei persone ferite a colpi d'arma da fuoco sono il bilancio dei disordini scoppiati durante una manifestazione dell'opposizione domenica a Managua, in Nicaragua. I dimostranti ...

#Torinoedintorni : eventi e manifestazione del quarto weekend di settembre : ... la Mostra mercato dell'artigianato , a Strambino , domani e domenica, ossia il tradizionale appuntamento autunnale che anima il centro storico con bancarelle, musica, spettacoli e gustosi assaggi ...

Chieti - interventi alla Villa Comunale in vista dell'importante manifestazione "La Notte dei Ricercatori" - Abruzzo in Video : ... dalle 15.30 del 28 settembre fino alle 2 di Notte, ospiterà concorsi a premi per le scuole, spettacoli interattivi, balli, stand, visite guidate, laboratori e dj set . Si sta procedendo, dunque, ...

Gubbio : presentata la manifestazione "Una città come comunità" festa all'insegna del 'fare' insieme : Il programma prevede un flusso di incontri, 16 spettacoli con artisti di strada nelle 4 piazze di Gubbio, S. Martino, piazza Bosone, S. Giovanni e piazza Oderisi, 4 concerti al Teatro Comunale '...

Pd - Staino disegna il logo per la manifestazione del 30 settembre : Bobo scende in piazza. È di Sergio Staino il logo della manifestazione 'Per l'Italia che non ha paura' promossa dal Partito democratico, che si svolgerà domenica 30 settembre dalle ore 14 a piazza del ...

Anche Renzi alla manifestazione del 30 contro il governo : Roma, 13 set., askanews, - 'Il 30 settembre ovviamente sarò in piazza' per la manifestazione del Pd. Lo ha detto il senatore Pd Matteo Renzi a Circo Massimo su Radio capital. 'Spero - ha proseguito - ...