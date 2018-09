La legge dell’Olimpia Milano! Terza Supercoppa Italiana consecutiva | Torino sconfitta in

sportfair

(Di domenica 30 settembre 2018) L’Olimpia Milano conquista la2018: i Campioni d’Italia superanoper 71-82 in finale Domenica di grande basket al nuovo PalaLeonessa di Brescia per la finalissima di. Sul parquet si affrontano l’Olimpia Milano, Campione d’Italia in carica e la Fiat, vincitrice della Coppa Italia. Le due squadre hanno vinto le semifinali senza grossi problemi: Milano ha spazzato via i padroni di casa di Brescia con un netto 81-59, guidata dai nuovi Nedovic (con tanto di record di triple segnate in una partita di) e James; dall’altra parte, con l’esordio di Larry Brown in panchina, ha battuto Trento (81-72) grazie ai 21 punti di Tekele Cotton. Nella finale di quest’oggi, è ancora Milano a dettare. I ragazzi di coach Pianiggiani superano 71-82, conquistando la 3ª, l’8° trofeo ...