La Fiorentina vince ma l' Atalanta protesta | Dov' è il Var? Tensione in campo

L'Inter vince il ricorso : Spalletti in panchina contro la Fiorentina : L' Inter avrà il suo timoniere, Luciano Spalletti , in panchina questa sera nell'anticipo del turno infrasettimanale della sesta giornata contro la Fiorentina. Il tecnico di Certaldo era stato ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Potevamo vincere - ma sono soddisfatto» : GENOVA - " Potevamo vincere, anche se nel secondo tempo abbiamo subito il loro ritorno ". Commenta così Stefano Pioli , ai microfoni Sky Calcio Show, dopo il pareggio contro la Sampdoria . Sulla ...

Disastro Inter - a San Siro vince il Parma | Classifica Il Napoli batte la Fiorentina 1-o : L’attacco non si sblocca e spreca, il giro palla della squadra di Spalletti è troppo lento. Manca un rigore per un mani non visto. Gli emiliani colpiscono nel secondo tempo

Pronostico Napoli Fiorentina/ Malusci : 'Viola al San Paolo per vincere - sarà la loro stagione!' - esclusiva - : Pronostico Napoli Fiorentina: l'intervista esclusiva ad Alberto Malusci, che analizza i temi principali della partita dello stadio San Paolo.

Napoli-Fiorentina - Pjaca in esclusiva a Sky : 'Loro da scudetto - ma vogliamo vincere' : Pjaca A SKY: "VOGLIO FARE TANTI GOL" "Il 10 una responsabilità, voglio fare tanti gol" Così Pjaca, sempre su Sky Sport: "Il Napoli è forte e sarà tosta giocare lì, ma come ho già detto abbiamo ...

Fiorentina - Mirallas : "Viola scelta semplice. Sarebbe bello vincere per Astori" : L'ala belga si presenta: "Serie A uno dei migliori campionati al mondo" . p> NEWS Fiorentina Mirallas/ Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', il nuovo acquisto della Fiorentina Kevin Mirallas ha parlato dei motivi che lo hanno portato ad accettare i viola: 'scelta molto semplice per me, il calcio italiano mi piace molto, mia moglie ...

Mirallas : 'Fiorentina - sogno di vincere un grande trofeo' : FIRENZE - ' Ho scelto la Fiorentina perchè è una società molto importante. Inoltre volevo venire qua in Italia, anche perchè mia moglie è italiana e pure questo ha influito sulla mia scelta. Voglio ...

Calciomercato Fiorentina - Mirallas si presenta : 'Voglio vincere un trofeo con la maglia viola' : Kevin Mirallas arriva a Firenze e lo fa con grandi obiettivi, personali e di squadra. L'attaccante belga è stato presentato oggi in conferenza stampa, accompagnato dal club manager Giancarlo Antognoni,...

La Fiorentina vince la Opel Cup - ma il gol non arriva : Tre mini-partite, zero gol su azione. Solo tanti rigori. L'Athletic Bilbao batte la Fiorentina, 5-3,, il Mainz supera gli spagnoli, 5-3, e la squadra di Pioli prevale sui padroni di casa, 5 a 4,. ...

'Cup of Traditions' - vince la Fiorentina : FIRENZE, 28 LUG - La Fiorentina ha conquistato la 'Cup of Traditions' dopo aver battuto in finale 9-8 ai calci di rigore il Fulham precedentemente vittorioso sull'Athletic Bilbao. Decisivo il giovane ...

