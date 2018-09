La banda del tombino colpisce ancora | ' Dinamica' sotto tiro

Rapina di Lanciano - preso il quinto componente della banda : I carabinieri hanno rintracciato il 26enne romeno nel suo nascondiglio, nelle campagne alla periferia di Lanciano

Rapina Lanciano - preso il quinto membro della banda : era nascosto nelle campagne vicino a Chieti : È terminata la fuga anche per il presunto quinto componente della banda che domenica scorsa ha Rapinato la villa dei coniugi Martelli a Santa Maria Lombardo, alle porte di Lanciano (Chieti). Il fuggitivo, un rumeno di 26 anni, si nascondeva nelle campagne alla periferia della cittadina abruzzese quando è stato bloccato dai carabinieri: portato in caserma, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Tre membri della banda erano stati ...

Rapina Lanciano - fermato il quinto componente della banda : E' un romeno di 26 anni che si nascondeva in campagna alla periferia di Lanciano. Ieri l'interrogatorio di altri tre componenti della banda che ha Rapinato e ferito i coniugi Martelli - E' finita la ...

Rapina in villa a Lanciano - fermato il quinto componente della banda - : Un ragazzo rumeno di 26 anni è stato bloccato nelle campagne in periferia: è stato portato in caserma e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Poco prima era stato fermato un suo connazionale di ...

Rapina Lanciano - fermato il quinto componente della banda : si nascondeva in campagna : È finita la fuga anche per il presunto quinto componente della banda che domenica scorsa ha Rapinato la vitta dei coniugi Martelli a Lanciano , Chieti, . Nella tarda serata di sabato i carabinieri ...

Rapina in villa a Lanciano - la madre del capobanda : 'E' stato lui? Deve soffrire' : Secondo gli inquirenti, proprio Alexandru, 26 anni e un curriculum criminale di tutto rispetto, pare abbia tagliato il lobo dell'orecchio di Niva Bazzan . Così, dopo giorni in fuga, ha raggiunto i tre ...

Rapina in villa a Lanciano - la madre del capobanda : "E' stato lui? Deve soffrire" : La donna, avvisata dalla questura di Caserta dell'arresto del figlio, commenta con rabbia la vicenda

Rapina in villa a Lanciano - la mamma del capo della banda : “Se è stato lui punitelo. Deve soffrire” : Alexandru Bogdan Colteanu, romeno di 26 anni, è stato arrestato con l'accusa di essere a capo della banda che ha effettuato la Rapina nella villa di Lanciano, dove sono rimasti gravemente feriti il chirurgo Carlo Martelli e la moglie Niva. La mamma: "Se è stato lui Deve soffrire come ha fatto soffrire quelle persone".Continua a leggere

Lanciano - rapina in villa/ Ultime notizie - la madre del 23enne capobanda rumeno “Deve soffrire - punitelo” : rapina a Lanciano, fermati 3 romeni: caccia a capo italiano. Ultime notizie, non ancora chiaro il numero dei criminali del commando. La donna mutilata "Io perdono, ma Stato sia severo"(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 11:11:00 GMT)

Rapina a Lanciano - preso anche il capo della banda : Si tratta di un 26enne romeno, già ricercato in passato per scontare la condanna di un reato commesso quando era minorenne

Il quarto uomo della banda di Lanciano è stato preso grazie al riconoscimento facciale : Per l’arresto del quarto uomo della banda di Lanciano, individuato a Caserta, è stato fondamentale l’apporto tecnologico fornito dal Sari (Sistema automatico riconoscimento immagini) della Polizia Scientifica. Una delle telecamere di sicurezza di Lanciano ha ripreso parte del viso e mento dell'uomo: quelle immagini sono state inserite nel Sari che ha fornito un riscontro e confermato ...

