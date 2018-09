KIDDING - Tutti i nodi vengono al pettine

lostinaflashforward

: who am i kidding sappiamo tutti cosa finirò a guardare - abernqthy : who am i kidding sappiamo tutti cosa finirò a guardare - Ares5_5 : @SkySport Non gli ha dato la mano e tutta questa gioia dopo un eliminazione del genere a chi piacerebbe vederla!? M… - giodiren : In casa mia so tutti sordi, se non strilli non sentono una beata minchia. Però non appena strilli predicano perché… -

(Di domenica 30 settembre 2018) Ben ritrovati con l'anteprima del quarto episodio di, in arrivo questa sera su Showtime. L'episodio si intitola "Bye, Mom" e vede Jeff proseguire nella nuova direzione della sua vita privata, ritrovando Jill lungo la strada, che lo affronta su un certo segreto, mentre Seb inizia a costruire lo show senza la presenza di Jeff.ARTICOLI CORRELATI:- Recensione 1x03 "Every Pain Needs A Name" Cominciamo con la sinossi:"Jeff fa i conti con la sua avventura di una notte. Jill viene a sapere che Jeff ha mandato soldi a qualcuno alle sue spalle e lo affronta."Jeff si trova ad affrontare le conseguenze della notte passata con Vivian, ma allo stesso tempo si confronterà con Jill circa un certo segreto che lo riguarda. Come affronterà la situazione?Intanto Seb continua a pianificare lo show senza Jeff con l'aiuto di una riluttante Deidre. Chissà come reagirà Jeff a vedersi scaricato ...