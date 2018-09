Kiara Fontanesi immensa 6° Mondiale WMX

Motocross - GP Imola 2018 : Kiara Fontanesi SUL TETTO DEL MONDO! Sesto titolo iridato in carriera per la nostra portacolori : Strepitosa Kiara Fontanesi! La nostra portacolori si è aggiudicata il Sesto titolo mondiale in carriera della WMX (Motocross femminile), festeggiando davanti al proprio pubblico questo grandissimo risultato. L’azzurra, in sella alla Yamaha, si è aggiudicata gara-2 del GP di Imola, ultima prova del campionato (dopo il secondo posto della prima manche di ieri), conquistando sia il successo del GP che quello l’iride a precedere la ...

Motocross - GP Imola 2018 : Kiara Fontanesi è seconda in gara-1 dietro a Nancy van de Ven. Lotta serrata per il titolo iridato : L’olandese Nancy van de Ven (Yamaha) trionfa nella prima manche del GP di Imola, ultima tappa del Mondiale 2018 di Motocross femminile. Sul tracciato emiliano, tornato in grande stile nel calendario iridato, l’orange ha dominato la scena davanti alla nostra Kiara Fontanesi (Yamaha), distanziata di 5″287, e alla tedesca Larissa Papenmeier, a 7″374 dalla vincitrice. Un riscontro che consente alla van de Ven di avvicinarsi ...

Motocross - GP Imola 2018 : si chiude la stagione con Jeffrey Herlings a caccia di nuovi record - nella WMX Kiara Fontanesi è vicina al titolo : Si chiude ufficialmente il Mondiale MXGP 2018 con la terza tappa italiana. Si correrà, infatti, a Imola (clicca qui per programma e tv) il ventesimo ed ultimo appuntamento di una stagione che non ha più niente da esprimere. nella classe regina, infatti, l’olandese Jeffrey Herlings ha già festeggiato il suo, meritatissimo, titolo iridato, conquistato a suon di record, mentre nella MX2 lo spagnolo Jorge Prado ha soffiato lo scettro al ...

Motocross - GP Olanda 2018 : doppietta di Kiara Fontanesi ad Assen e titolo iridato che si avvicina : Semplicemente eccezionale Kiara Fontanesi. La cinque volte campionessa del mondo del Motocross femminile ha ottenuto una stupenda doppietta nel GP d’Olanda 2018, ad Assen, prevalendo anche nella seconda manche odierna, dopo il successo di ieri. Una vittoria in rimonta per la nostra portacolori che ha saputo aggiudicarsi anche questa run in sella alla Yamaha, a precedere la padrona di casa Nancy van der Ven (+6″534) e la belga ...