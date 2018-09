Karina Cascella torna a Uomini e Donne Ecco il motivo…

Uomini e Donne - la bomba di Karina Cascella : “Federico a letto con…” : Karina Cascella e la segnalazione su Federico Rubini di Uomini e Donne Sabato 29 settembre è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. La tronista Teresa Langella ha avuto una brutta sorpresa, ricevendo una pesante e grave segnalazione su uno dei suoi corteggiatori: Federico Rubini. Il ragazzo originario di Magenta, è già noto al pubblico del piccolo schermo per la partecipazione a Temptation Island nel ruolo di ...

Karina Cascella contro Rosa Perrotta : scoppia la lite a Domenica Live per la chirurgia estetica : Domenica Live: perché Karina Cascella e Rosa Perrotta hanno litigato Karina Cascella contro Rosa Perrotta a Domenica Live. Nel talk L'articolo Karina Cascella contro Rosa Perrotta: scoppia la lite a Domenica Live per la chirurgia estetica proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne - Karina Cascella contro Sara Affi Fella per il nuovo fidanzato calciatore : Karina Cascella è nota per non avere peli sulla lingua. In questi giorni sta tenendo banco la storia nata da poco tra Sara Affi Fella, ex tronista di Uomini e Donne, con Vittorio Parigini, calciatore del Torino e della nazionale Under 21. La ragazza aveva lasciato poco tempo fa Luigi Mastroianni, conosciuto e scelto proprio all'interno del programma di Maria De Filippi, per poi lasciarsi.Negli ultimi giorni Sara era ospite del dating show ...

Giulia De Lellis - messaggio da Karina Cascella : “Disarmante perché…” : Giulia De Lellis, arriva a sorpresa il messaggio da Karina Cascella: “Disarmante perché…” Se qualcuno pensava che Giulia De Lellis senza il sostegno del rapporto sentimentale con Andrea Damante non ce l’avrebbe fatta a rimanere sulla cresta dell’onda, si starà ricredendo. Da quando infatti la relazione è naufragata, la popolarità dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne […] L'articolo Giulia De Lellis, ...

Karina Cascella sposa Max Colombo : i dettagli da Barbara D’Urso : Karina Cascella sposa Max Colombo e racconta i dettagli delle nozze a Barbara D’Urso. L’ex opinionista di Uomini e Donne è stata ancora una volta fra i protagonisti di Pomeriggio Cinque. Nel corso della puntata la modella ha svelato che presto giurerà amore eterno al suo fidanzato. Si tratta di Max Colombo, uno dei migliori amici di Salvatore Angelucci, il suo ex compagno e padre della figlia Ginevra. La proposta di matrimonio è ...

Pomeriggio 5 : Karina Cascella svela un retroscena sul matrimonio : Karina Cascella a Pomeriggio Cinque: come ha conosciuto il suo fidanzato Pomeriggio 5 era uno dei programmi più attesi di questa nuova stagione televisiva. Tra gli opinionisti, e ospiti, scelti da Barbara d’Urso non poteva mancare anche quest’anno Karina Cascella. L’ex protagonista di Uomini e Donne, il programma ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5, tra un commento e l’altro sui vari episodi legati al ...

Karina Cascella a Pomeriggio 5/ Le nozze con Max Colombo : arrivano in diretta da Barbara d’Urso? : Karina Cascella, sta per sposarsi con il suo compagno Max Colombo; in diretta a Pomeriggio 5, la 38enne è stata ospite di Barbara d’Urso per raccontare i dettagli delle nozze.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 18:04:00 GMT)

Uomini e donne - Karina Cascella in lacrime dopo la proposta di matrimonio : Karina Cascella scoppia in lacrime mostrando in una storia su Instagram l' anello di fidanzamento , dopo aver ricevuto la proposta di nozze da parte del fidanzato Max Colombo . 'Non c'è ancora una ...

