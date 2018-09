Juventus | Zidane o Nedved per il dopo Marotta

ilgiornale

(Di domenica 30 settembre 2018) Emergono già indiscrezioni sui possibili sostituti di Beppealla, i nomi più gettonati sono quelli di Zinedinee Pavel.Programmarela notizia sorprendente dell'addio di Beppe, necessità per lache vola sul campo e che giocoforza sarà costretta ad un rinnovamento delle figure dirigenziali. Scontata la permanenza di Fabio Paratici, braccio operativo dell'ormai ex amministratore delegato bianconero e ideatore di tante operazioni di mercato, che hanno condotto laa dominare in Italia e nell'elite del calcio europeo. Paratici dovrebbe sostituirenel cda della società torinese e conservare la deleghe sul mercato.Tuttavia Andrea Agnelli starebbe pensando ad un grande colpo anche nei ruoli dirigenziali, una importante figura di rappresentanza per il club che sarebbe individuata in un grande campione, con un passato da ...