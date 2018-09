Juventus | Marotta verso il Napoli?

Marotta - arriva l'annuncio in diretta : «Non sarò più ad della Juventus» : Annuncio a sorpresa di Beppe Marotta, parlando a Sky Sport, dopo la vittoria dei bianconeri sul Napoli: «Il mio mandato di amministratore delegato scadrà il 25 ottobre, la società...

Juventus - l’addio di Marotta arriva come un fulmine a ciel sereno : i motivi della clamorosa rottura con Agnelli : L’amministratore delegato della Juventus è stato messo alla porta dal presidente bianconero, tanti i motivi alla base di questa clamorosa separazione Un fulmine a ciel sereno, una rottura insanabile che scuote la dirigenza della Juventus. Beppe Marotta tra poco meno di un mese non sarà più l’amministratore delegato del club bianconero, ricoprirà un incarico diverso per volontà del presidente Agnelli, che ha cominciato dal suo ...

Marotta lascia la Juventus - la sua storia : dai colpi a parametri zero all'arrivo di Cristiano Ronaldo : "Politica di rinnovamento" dice l'ad che occuperà, a fine mandato, il ruolo di direttore generale dell'area sport. Fino a quando? Difficile dirlo ufficialmente, anche se la separazione diventerà, ...

Juventus-Napoli 3-1 : ed è già a +6. L'annuncio di Marotta : non sarà più a.d. - ma smentisce un futuro in FIGC - : ... 'Il mio mandato di amministratore delegato scadrà il 25 ottobre, la società e gli azionisti stanno attuando una politica di rinnovamento. Nella lista dei nuovi candidati non ci sarà più il mio nome. ...

Marotta lascia la Juventus/ Ultime notizie : “Non sarò più ad". Paratici al suo posto? Gli indizi : Marotta lascia la Juventus: “Non sarò più amministratore delegato. Futuro in Figc? Smentisco”. L'annuncio clamoroso del dirigente bianconero dopo la vittoria sul Napoli. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 22:58:00 GMT)

MAROTTA LASCIA LA Juventus/ Ultime notizie : “Non sarò più ad". Roma in forte pressing : MAROTTA LASCIA la JUVENTUS: “Non sarò più amministratore delegato. Futuro in Figc? Smentisco”. L'annuncio clamoroso del dirigente bianconero dopo la vittoria sul Napoli. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 22:00:00 GMT)

Juventus - Marotta : 'Non sarò più amministratore delegato' - : Al termine della partita vinta contro il Napoli in serie A, il dirigente ha annunciato la sua decisione ai microfoni di Sky Sport: "La società e gli azionisti stanno attuando una politica di ...

Calcio : Marotta lascia - non sarà più amministratore delegato della Juventus : 'Il 25 ottobre è scaduto il mio mandato come amministratore delegato della Juventus. Lunedì il Cda si riunirà per nominare in nuovo ad e il mio nome non sarà tra i candidati. Resterò per ora come ...

Sostituto Marotta - ecco chi prenderà il posto del dirigente alla Juventus : Annuncio shock di Marotta al termine della partita di campionato contro il Napoli. Il successo della Juventus nella gara di campionato è stato sconvolto dalla notizia che riguarda il dirigenza bianconero, la decisione è stata quella di lasciare la Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni il posto di Marotta dovrebbe essere preso da Fabio Paratici, decisione quasi definitiva del club bianconero. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE ...

Juventus - Marotta non sarà più l’amministratore delegato del club : Notizia a sorpresa in casa Juventus. Giuseppe Marotta non ricoprirà più l'incarico di amministratore delegato dopo il 25 ottobre. L'articolo Juventus, Marotta non sarà più l’amministratore delegato del club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio : Marotta lascia - non sarà più amministratore delegato della Juventus : "Il 25 ottobre è scaduto il mio mandato come amministratore delegato della Juventus. Lunedì il Cda si riunirà per nominare in nuovo ad e il mio nome non sarà tra i candidati. Resterò per ora come direttore generale dell'area tecnica". L'annuncio ufficiale della separazione dopo sette anni viene data dallo stesso Marotta su Sky, dopo la vittoria dei bianconeri sul ...

Marotta : "Non sarò più l'ad della Juventus" : 'Il mio mandato di amministratore delegato scadrà il 25 ottobre, la società e gli azionisti stanno attuando una politica di rinnovamento. Nella lista dei nuovi candidati non ci sarà più il mio nome. Rimarrò nella Juve come direttore generale dell'area sport. Smentisco categoricamente che io possa essere ...

Juventus - annuncio a sorpresa di Giuseppe Marotta : 'Non sarò più l'amministratore delegato' : La società e gli azionisti stanno attuando una politica di rinnovamento e nella lista dei nuovi candidati non ci sarà più il mio nome . Rimarrò nella Juve come direttore generale dell'area sport'. ...

Marotta a sorpresa : 'Non sarò più l'ad della Juventus ma non mi candido per la FIGC' : Rimarrò nella Juve come direttore generale dell'area sport, ma non so fino a quando. Smentisco categoricamente che io possa essere candidato alla Figc, in questo momento è un'esperienza che non mi ...