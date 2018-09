JUVENTUS | MAROTTA LASCIA | I MOTIVI DELL' ADDIO Ultime notizie | De Biasi | Futuro di

Marotta dice addio alla JUVENTUS - l’ex a.d. bianconero tra presente e futuro : “ecco tutta la verità” : Marotta-Juventus: l’ex a.d. bianconero tra addii e nuovi progetti Un divorzio a sorpresa, inaspettato, quello tra Marotta e la Juventus: ieri, il club bianconero ha comunicato che le strade con l’ormai ex si separano. Non sono chiarissimi i motivi di questa decisione, anche se sembra che alla base ci siano i continui litigi tra Marotta e la società. L’ex a.d. bianconero ha comunque voluto fare chiarezza: “è una ...

JUVENTUS - la rivoluzione ha inizio. Via Marotta - ipotesi Zidane : Fulmine a ciel sereno in casa bianconera, con l'addio di Marotta che lascia un buco a livello dirigenziale. In quest'ottica il nome più caldo è quello di Zinedine Zidane

JUVENTUS - Zidane o Nedved per il dopo Marotta : Emergono già indiscrezioni sui possibili sostituti di Beppe Marotta alla Juventus, i nomi più gettonati sono quelli di Zinedine Zidane e Pavel Nedved.Programmare dopo la notizia sorprendente dell'addio di Beppe Marotta, necessità per la Juventus che vola sul campo e che giocoforza sarà costretta ad un rinnovamento delle figure dirigenziali. Scontata la permanenza di Fabio Paratici, braccio operativo dell'ormai ex amministratore delegato ...

Operazione Ronaldo e il feeling perduto con Agnelli - ecco perché Marotta ha detto addio alla JUVENTUS : La vittoria sul Napoli ha quasi fato passare in secondo piano un addio che ha del clamoroso. Quello di Giuseppe Marotta, che dal prossimo 25 ottobre non sarà più l'amministratore delegato della Juventus. Un annuncio inaspettato, giunto subito dopo il fischio finale del match contro i partenopei, che sostanzia le voci di un feeling non più così forte con la dirigenza bianconera.Aspettando di conoscere il nome del suo ...

Clamoroso JUVENTUS - Marotta via per ‘colpa’ di Ronaldo : divergenze con Agnelli - nome a sorpresa per il sostituto : Sono ore caldissime in casa Juventus, i bianconeri hanno conquistato la vittoria nella gara di campionato contro il Napoli ma tutto è passato in secondo piano per l’annuncio shock di Marotta del divorzio con la Juventus. I motivi dell’addio? Principalmente le divergenze con Andrea Agnelli, secondo alcune voci che circolano in queste ore i problemi sono nati anche per l’acquisto di Cristiano Ronaldo, Marotta pensava ad una ...

Marotta - 8 anni da fuoriclasse. Niente Figc - ora sfiderà la "sua" JUVENTUS? : Il volto gentile della Juve fa un passo di lato dopo otto anni irripetibili. E con un percorso professionale straordinario nella sua apparente normalità. Beppe Marotta a 61 anni ha conosciuto il ...

JUVENTUS - l’addio di Marotta arriva come un fulmine a ciel sereno : i motivi della clamorosa rottura con Agnelli : L’amministratore delegato della Juventus è stato messo alla porta dal presidente bianconero, tanti i motivi alla base di questa clamorosa separazione Un fulmine a ciel sereno, una rottura insanabile che scuote la dirigenza della Juventus. Beppe Marotta tra poco meno di un mese non sarà più l’amministratore delegato del club bianconero, ricoprirà un incarico diverso per volontà del presidente Agnelli, che ha cominciato dal suo ...