Juventus | l’addio di Marotta arriva come un fulmine a ciel sereno | i motivi della

Marchisio e l’addio amaro alla Juventus : "Dicevano che ero infortunato…" : "Non sono stati anni sicuramente facili però è anche il rischio del nostro mestiere. Dispiace solo essere passato a volte per infortunato perché non lo sono mai stato, però questo fa parte del nostro lavoro. Quindi spetta soltanto a me iniziare questa nuova avventura e allenarmi come ho sempre fatto e dimostrarlo poi sul campo". Claudio Marchisio si sfoga così e spiega l"addio alla Juventus dopo 25 anni in bianconero. Insomma, una vita.La nuova ...

Incredibile Juventus - ribaltone in panchina : deciso l’addio con Massimiliano Allegri - già scelto il sostituto [NOME e DETTAGLI] : Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alla Nazionale, in campo l’Italia di Roberto Mancini che ha l’obiettivo di conquistare il primo successo in Nations League dopo il pareggio contro la Polonia, di fronte il Portogallo. Ma nelle ultime ore a tenere banco sono anche le questioni che riguardano la Juventus e principalmente Massimiliano Allegri. I bianconeri hanno iniziato bene la stagione, tre vittorie ed ...

Juventus - l’addio di Marchisio costa caro : lista ridotta in Champions League : La risoluzione di Marchisio obbligherà Allegri ad affrontare la prossima edizione della Champions League con ventidue giocatori anziché ventitré L’addio di Marchisio costa caro alla Juventus non solo in termini economici, vista la cospicua buonuscita ricevuta, ma anche in termini numerici. Foto LaPresse – Tano Pecoraro Senza il ‘Principino’ infatti, il club bianconero affronterà la prossima Champions League con 22 ...

Juventus - Allegri scatenato : l’addio di Marchisio - la formazione - il mercato e Cristiano Ronaldo : Esordio in campionato per la Juventus, il club bianconero in campo nella gara contro il Chievo, ecco le indicazioni di Allegri in conferenza stampa: “l’addio di Marchisio? Lo ringrazio perché è un grande uomo e un grande professionista. Sono 25 anni che è qui, abbiamo preso questa decisione condivisa con lui. Abbiamo risolto il contratto e Claudio farà un’esperienza altrove. Giusta la decisione di non far giocare Genoa e Sampdoria, ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - retroscena firmato Mijatovic : ecco il vero motivo dell’addio al Real Madrid : Perchè Cristiano Ronaldo ha lasciato il Real Madrid? Il retroscena firmato Mijatovic: rapporti tesi con il presidente Florentino Perez alla base dell’addio L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus è stato giudicato il colpo del secolo. Ma fra i tanti discorsi relativi all’arrivo di CR7 in bianconero, in pochi si sono chiesti quali fossero i Reali motivi che abbiano portato il portoghese lontano da Madrid. Non solo una ...