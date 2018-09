Juventus | annunciata regional partnership con media company sportiva

calcioweb.eu

: L'Official Fan Token bianconero diventa realtà grazie alla partnership con @Sociosdotcom ??????? ??… - juventusfc : L'Official Fan Token bianconero diventa realtà grazie alla partnership con @Sociosdotcom ??????? ??… - calciodonneit : Juventus, una sconfitta annunciata da una campagna acquisti inappropriata #walterpettinati #BarbaraBonansea… - davideinno85 : RT @juventusfc: L'Official Fan Token bianconero diventa realtà grazie alla partnership con @Sociosdotcom ??????? ?? -

(Di domenica 30 settembre 2018) E’ stataquesta mattina latra lae Wanbo Sports,cinese leader in Asia. Wanbo Sports si e’ affermata fin dalla sua fondazione, crescendo rapidamente sul mercato e diventando un punto di riferimento nel proprio settore in Cina e nel mondo, arrivando a contare unadi mezzo milione di subscribers mensili. Lacontribuira’ quindi ancora di piu’ alla diffusione del Club in un’area, quella asiatica, nella quale sono tanti i tifosi bianconeri. Giorgio Ricci, co-chief revenue officer dellaper globale corporate revenues ha commentato: “Siamo felici di annunciare questacon Wanbo Sports, brand leader nel mercato asiatico. Questo accordo conferma la volonta’ del Club di affermarsi in un mercato come la Cina e ci permettera’ di ...