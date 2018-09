Juve : Bentancur - chiudere conti per ottavi : Non ci sarà Cristiano, sappiamo quanto sia importante per noi, ma questo è uno sport di squadra, si gioca in 11 e chi sarà in campo darà il massimo". L'obiettivo, dice l'uruguayano, è "giocare per ...

Juve - Bentancur : 'Ecco cosa mi chiede Allegri' : Non ci sara' Cristiano, sappiamo quanto sia importante per noi, ma questo e' uno sport di squadra, si gioca in undici e chi sara' in campo dara' il massimo'. L'uruguaiano conclude: 'Sono soddisfatto. ...

Effetto Coppa : turnover Juventus. Bentancur insidia Pjanic : TORINO - Con sette partite in venti giorni inizia domenica contro il Sassuolo il primo tour de force della stagione bianconera. E con il rientro di quattro dei cinque sudamericani - Paulo Dybala, Juan ...

Stipendi Juve : CR7 'Paperone' della A - Barzagli come Cancelo. E Bentancur... : QUANTA Juve IN TOP 10! - La Gazzetta dello Sport svela tutti gli ingaggi della Serie A, giocatore per giocatore, e nella top 10 generale ci sono 7 giocatori della Juventus: Ronaldo al primo posto, ...

Juve - ecco il prezzo di Bentancur : Tra i gioielli esposti in vetrina dalla Juventus c'è anche Rodrigo Bentancur . Come riporta il Corriere dello Sport , sul centrocampista uruguaiano hanno chiesto informazioni Barcellona e Manchester City : i bianconeri, in tutta risposta, hanno messo una base da 60 milioni di euro sul proprio talento.