Juve pensa a Champions | martedì Y Boys

L'addio di Marotta - decisivo Cr7. E la Juve per sostituirlo pensa ad uno tra Nedved e Zidane : Già in fuga verso l'ottava scudetto consecutivo, ma senza uno degli uomini che l'hanno rifatta grande. La Juve vola sul campo ma perde Beppe Marotta , il manager che negli ultimi otto anni l'ha ...

Juve - Alex Sandro : "A Valencia vittoria di gruppo - mai pensato di lasciare Torino" : Alex Sandro si racconta a tutto tondo ai microfoni di Sky Sport partendo proprio dal rapporto col campione portoghese: "Ha portato grande qualità - ammette -. Io sto imparando a capire i suoi ...

Dalla Champions League a Cristiano Ronaldo - Del Piero non smette di pensare alla Juventus : “affare CR7? Credevo fosse una bufala” : Da Cristiano Ronaldo alla possibile vittoria della Juventus in Champions League: Alessandro Del Piero si sbottona in un’intervista tutta bianconera! Alessandro Del Piero, per anni bandiera della Juventus, parla della stagione che la squadra bianconera si trova ad affrontare. Grandi gli obiettivi fissati per la rosa di Allegri, che non punta solo allo Scudetto, ma vuole quella Champions che da troppi anni manca dal suo ...

Marcelo - accordo col Fisco spagnolo/ Evita processo e carcere : la Juventus ora pensa alla strategia CR7 : Marcelo, accordo col Fisco spagnolo: Evita processo e carcere. La Juventus ora pensa alla strategia CR7 per portarlo a Torino. Le ultime notizie sull'esterno del Real Madrid(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 17:53:00 GMT)

Clamoroso Lichtsteiner : l’ex Juve pensa al ritiro : Stephan Lichtsteiner non sta trovando continuità all’Arsenal, dove Bellerin sembra essere il prescelto per il ruolo di esterno di fascia destra Stephan Lichtsteiner non sembra trovarsi benissimo all’Arsenal. Il calciatore svizzero, ex terzino della Juventus, ha davanti un grande interprete sulla corsia destra, lo spagnolo Bellerin. Proprio per questo, Emery ha spesso scelto di relegare Lichtsteiner in panchina, per la rabbia ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - Juventus e Roma pensano ad uno scambio : Il Calciomercato di riparazione è ancora lontano ma Juventus e Roma stanno preparando le strategie per rinforzare ulteriormente le squadre. Nonostante una squadra già fortissima i bianconeri potrebbero decidere per alcuni cambiamenti, voci continue sull’arrivo di Marcelo ma anche su un ritorno di Pogba mentre in uscita potrebbe esserci Dybala, altre panchine avvicinerebbero alla rottura con l’argentino. Secondo indiscrezioni ...

Morata : 'Ronaldo alla Juve? Non ci credevo - pensavo rinnovasse col Real' : Il riassunto dell'anno è che ho lasciato il Real Madrid per giocare la Coppa del Mondo e sono rimasto fuori '. L'ex punta della Juve chiude con una riflessione sull'immagine 'pubblica' delle star del ...

Favola Sassuolo - è l’anti-Juventus : la squadra di De Zerbi dopo la sosta può pensare al clamoroso sorpasso : E’ il Sassuolo l’anti-Juventus, almeno questo dice la classifica del campionato di Serie A. Sette punti per la squadra di De Zerbi ma soprattutto un gioco spettacolo e che candidano i neroverdi ad una stagione da assoluti protagonisti. dopo il successo contro l’Inter all’esordio ed il pareggio contro il Cagliari, il Sassuolo si è confermato nuovamente in casa, netto successo davanti al pubblico amico contro il Genoa ...

Juventus : Dybala verso un’altra esclusione - l’argentino pensa alla cessione : Dybala non ne può più di Allegri e della Juve e pensa ad una cessione. Per la seconda settimana consecutiva, la rifinitura della Continassa sembrerebbe portare all’esclusione dell’argentino dall’11 titolare contro il Parma. La formazione provata e riprovata in allenamento, infatti, parla di una Juve con un tridente con Ronaldo, Bernardeschi e Mandzukic. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo ...

Cristiano Ronaldo pensa solo alla Juventus : no al Portogallo - salta la gara contro l’Italia : La Juventus ha iniziato la stagione con ben due successi in altrettante ma ancora nessun gol per il fuoriclasse portoghese che proverà a sbloccarsi già dalla prossima trasferta contro il Parma di D’Aversa. Cristiano Ronaldo pensa solo alla Juventus ed in questo senso va commentato il ‘rifiuto’ alla convocazione del Portogallo per restare a Torino ed allenarsi per raggiungere la migliore condizione fisica. Una decisione ...

Calcio femminile : uno stadio tutto per la Juventus Women? La società bianconera ci sta pensando : La Juventus Women vuol farsi strada nel mondo del Calcio femminile e, dopo aver conquistato lo scudetto nel suo primo anno e centrato la qualificazione in Champions League (sfida al Brøndby il 12/26 settembre nei sedicesimi di finale), sta pensando ad avere un proprio stadio in cui giocare. Come viene riportato da lfootball.it la società avrebbe pensato di sfruttare un’area, adiacente alla Continassa, dove si allena la Juventus maschile ed ...

Milan - senti Kakà : “Juve favorita - ma pensare in grande è nel dna del Milan” : Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Ricardo Izecson dos Santos Leite, universalmente conosciuto come Kakà, ha parlato soprattutto di Milan e di un suo eventuale futuro in società. Nelle scorse settimane era stato Leonardo ad aprire all’ipotesi di un ruolo dell’ex trequartista brasiliano nello staff dirigenziale rossonero. Ora arriva anche la conferma del diretto interessato. Kakà: “Per ora a San Siro da tifoso, ma in ...

Chievo - D'Anna : 'Faremo sudare la Juve. Gabbia su CR7? Guai a pensare solo a lui...' : Affrontare una squadra top del mondo mi fa rivivere le sensazioni che vivevo da giocatore. Un conto è vedere le grandi squadre in tv e un conto è doverle sfidare'.

Juventus - Allegri pensa al 4-4-2 ma è l’ennesima follia tattica : scelte ‘pericolose’ - penalizzati gli esterni e Pjanic - ecco i motivi della decisione dell’allenatore bianconero : La Juventus si prepara per l’inizio della stagione, sempre più vicino infatti l’esordio in campionato contro il Chievo, match inaugurale della nuova stagione. I bianconeri hanno un solo obiettivo, vincere tutto ed alzare finalmente la Champions League, l’arrivo di Cristiano Ronaldo è un biglietto da visita non indifferente anche se non ha convinto l’operazione con il Milan e la doppia cessione di Caldara e Higuain. ...