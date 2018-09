Juve-Napoli | arrestato ultrà campano

Gazzetta - la moviola di Juve-Napoli : episodi controversi - Banti non convince : Non è stata certamente una partita facile quella tra Juventus e Napoli da gestire per l'arbitro Banti. La Gazzetta dello Sport la definisce come ' ricca di episodi controversi, ma non tutte le decisioni convincono '. Ecco l'analisi di moviola della Rosea : ' La prima al 23': Chiellini merita il giallo per un mani ...

MAROTTA LASCIA LA JuveNTUS : "NON SARÒ PIÙ AD"/ Ultime notizie - pazza idea Napoli : MAROTTA LASCIA la JUVENTUS: “Non SARÒ più amministratore delegato. Futuro in Figc? Smentisco”. L'annuncio clamoroso del dirigente bianconero dopo la vittoria sul Napoli. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 11:15:00 GMT)

Marotta e l’addio alla Juve - Cr7 decisivo. Il Napoli si fa avanti Al suo posto : Nedved o Zidane : Tra le ragioni della rottura si parla di un disaccordo dell’ad bianconero sulla necessità di comprare Ronaldo. E mentre Paratici resta confermato come direttore operativo la società pensa ad un grande campione come figura di rappresentanza

Diretta Juventus-Napoli in streaming online : non sarà trasmessa su Dazn ma su SkyGo : La Serie A entra nel vivo e oggi sono in programma le partite valide per la settima giornata di questo nuovo campionato. Tra gli incontri più attesi vi è sicuramente quello tra Juventus e Napoli, sulle quali si accenderanno i riflettori gia' questo sabato pomeriggio. Il big match, infatti, è in programma oggi alle ore 18 e potra' essere to sia in Diretta itelevisiva che in streaming online da tablet oppure da cellulare su SkyGo. ...

Juventus-Napoli visibile questo pomeriggio in tv e streaming - match su SkySport : Questa sera, alle ore 18:00, sul prato dell'Allianz Stadium, si disputera' il big match di campionato Juventus-Napoli [VIDEO]. I bianconeri arrivano all'impegno contro i partenopei a punteggio piano, avendo ottenuto 18 punti nelle prime sei giornate di campionato. Il Napoli, invece, è secondo in classifica a 3 lunghezze dai campioni d'Italia. La Juve sulla carta appare favorita, ma il Napoli fara' di tutto per portare a casa un buon risultato in ...

Juventus - Marotta verso il Napoli? : Con le sue dichiarazioni a Sky Sport, Marotta ha smentito una sua possibile candidatura a presidente della FIGC , e a qualunque altro ruolo in Lega, . È quindi probabile che continui con il suo ruolo ...

Calendario Champions League 2019 | Prossimo turno Juventus - Napoli - Roma e Inter | Orari e programmazione tv : Ottobre è ormai alle porte: il cammino della Champions League di calcio 2018-2019 proseguirà martedì 2 e mercoledì 3, quando andranno in scena le partite della seconda giornata. Martedì ad aprire le danze sarà la Juventus alle 18.55, impegnata in casa contro lo Young Boys, mentre alle ore 21.00 la Roma ospiterà il Plzen. Mercoledì alle ore 21.00 invece toccherà al Napoli, impegnato in casa contro il Liverpool, ed all’Inter, che farà visita ...

Avellino : Dario - 16 anni - in rianimazione si sveglia e chiede di vedere Juventus - Napoli : Bellissima e commovente storia quella che arriva dalla provincia di Avellino, dove un ragazzo di 16 anni poche ore fa si è svegliato in un letto di una clinica a Mercogliano. Il ragazzo da qualche giorno era ricoverato in terapia intensiva. Al suo risveglio, dopo giorni in cui il giovane non era cosciente, ha colto tutti di sorpresa: il 16enne ha infatti richiesto di poter vedere la partita di calcio Juventus - Napoli [VIDEO], che si gioca ...

Video/ Juventus Napoli (3-1) : highlights e gol della partita (Serie A - 7^ giornata) : Video Juventus Napoli (3-1): highlights e gol della partita, le immagini salienti del match di Serie A valido per la 7^ giornata all'Allianz Stadium (sabato 29 settembre)(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 03:06:00 GMT)

Marotta e l’addio a sorpresa alla Juve. Turbolenze con Agnelli. E il Napoli lo contatta : Era arrivato a Torino 8 stagioni fa, ricoprendo subito l’incarico di direttore generale, poi quello di amministratore delegato. L’annuncio pubblico arriva pochi minuti dopo la vittoria della Juventus sul Napoli: «Non c’è più sintonia con il presidente»

Serie A - il punto dopo i big match : il Napoli può insidiare la Juventus - l’Inter vince ma non convince - che spettacolo il derby di Roma : Si sono disputati gli anticipi validi per la giornata del campionato di Serie A, un turno che ha dato importanti indicazioni per il futuro. Nel primo match si sono affrontate Roma e Lazio, successo per la squadra di Di Francesco che ha allontanato la crisi, adesso può iniziare un nuovo campionato per i giallorossi, la sconfitta fa invece male alla Lazio ma anche i biancocelesti possono togliersi grosse soddisfazioni. Nel secondo match ...

Juventus-Napoli 3-1 : ed è già a +6. L'annuncio di Marotta : non sarà più a.d. - ma smentisce un futuro in FIGC - : ... 'Il mio mandato di amministratore delegato scadrà il 25 ottobre, la società e gli azionisti stanno attuando una politica di rinnovamento. Nella lista dei nuovi candidati non ci sarà più il mio nome. ...

Juventus-Napoli 3-1 - le pagelle : Ronaldo trascina - Mandzukic doppietta : Juventus-Napoli– All’Allianz Stadium va in scena lo scontro diretto tra prima e seconda in classifica. Separate alla vigilia da appena 3 punti, la Juve spedisce a -6 il Napoli con un 3-1 in rimonta. Mertens spaventa, Ronaldo trascina senza segnare ma entrando in tutti i 3 gol bianconeri. Nel primo tempo primi 20′ di grande […] L'articolo Juventus-Napoli 3-1, le pagelle: Ronaldo trascina, Mandzukic doppietta proviene da ...

Juve-Napoli 3-1 : Mandzukic e Bonucci mandano in fuga la Signora Marotta annuncia l’addio a sorpresa : Azzurri avanti con Mertens, il croato prima li riprende e poi li stende. Espulso Mario Rui al 58’. Bonucci fa il tris. Ottimo CR7. Bianconeri a punteggio pieno e a più 6 su Ancelotti